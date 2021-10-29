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Газу на опалювальний сезон не вистачить: школярів на Хмельниччині відправили на дистанційку

29 жовтня 2021, 13:09

Місцева влада обіцяє розібратися з ситуацією найближчим часом.

школа
Діти вже 3-й тиждень вдома / УНІАН

У Старокостянтинові Хмельницької області учнів вимушено відправили на дистанційне навчання через відсутність опалення в школах.

Вимушені канікули у дітей почалися ще три тижні тому, а батьки школярів на знак протесту проти дистанційного навчання перекривали дорогу, пише "ТСН".

Причиною цьому стала нібито нестача газу для опалення шкіл. Після двох годин протесту до людей вийшов міський голова і пояснив: ліміт палива - дуже малий. Тому його не вистачить на весь опалювальний сезон. Відтак, вирішили, що краще діти навчатимуться онлайн.

читайте такожКиїв посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку"Ми знаходимося в жахливих умовах. Нам дали ліміт газу на всі бюджетні установи: на школи, на садки, на лікарні — всього 20 тисяч кубів. Якщо ми беремо більше, ми повинні заплатити 25 тисяч за кожну тисячу кубів", - пояснив мер міста Микола Мельничук.

У той же час він пообіцяв, що з наступного понеділка (1 листопада - ред.) тепло в школи все ж дадуть, але остаточне рішення про повернення учнів за парти глава міста перевів на директорів шкіл.

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Діти в Україні з 12 років повинні носити маски

Як розповів раніше головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, Засоби захисту в громадських місцях, включаючи школи, приміщення в навчальних закладах і транспорт, діти повинні носити обов'язково. На заняттях дозволяється бути присутнім без масок, а для учнів 1-4 класів масочний режим не обов'язковий.

Автор: Сергій Кущ
viber
газ дистанційна освіта
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