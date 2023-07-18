"Зброї буде більше": в ОП заінтригували гучною заявою

Щодо України будуть прийняті важливі рішення, а антиросійська коаліція вкотре доведе свою силу, наголосив Єрмак.

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В ОП заінтригували гучною заявою/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Голова Офісу президента Андрій Єрмак проанонсував важливе рішення і заявив, що антиросійська коаліція вкотре доведе свою силу.

Про це голова ОП написав у Telegram ввечері у вівторок, 18 липня. Він наголосив, що Україна отримає більше зброї.

"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", – заявив Єрмак.

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Більше деталей, про яке саме важливе рішення йдеться, голова ОП не повідомив.

Нагадаємо, 18 липня відбулося 14 засідання у форматі Рамштайн. Під час заходу, який відбувався в онлайнформаті, очільник Міноборони США Ллойд Остін пообіцяв авіації України підтримку у вигляді професійного навчання пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління F-16. Також західні партнери розглянули надання Україні боєприпасів та додаткових систем ППО, повідомили на сайті Пентагону.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що США виділяють для ЗСУ важливу зброю. Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів. Пакет озброєнь включає в себе засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, що вибухають безпілотники і боєприпаси.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про територіальні поступки. Україна не погодиться на територіальні поступки для країни-агресорки Росії, а захищатиме життя усіх своїх людей стільки, скільки зможе. Наша держава не може віддати частину територій країні-окупанту, адже для нас однаково важливі усі території, заявив Зеленський.

У Міноборони України повідомили, що ЗСУ перехопили ініціативу на сході і півдні. На півдні українські військові просунулися вперед і закріплюються на зайнятих рубежах. Також є просування біля Бахмута.

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