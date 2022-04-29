Понад 600 поранених: орки скидують авіабомби на польовий госпіталь Маріуполя

На" Азовсталі " перебуває понад 600 поранених / Фото Reuters

Після бомбардування польового госпіталю на території оточеного заводу Азовсталь у четвер, 28 квітня, кількість поранених зросла до 600 осіб, передавати мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Ворог продовжує застосовувати надважке озброєння, скидає авіаційні бомби. Скинули на госпіталь, кількість поранених була 170, а зараз за 600. Вбили понад 20 000 місцевого населення, це має ознаку не тільки військового злочину, а геноцид російськомовного населення в Маріуполі", - повідомив він.

За його інформацією, українські військові тримають оборону і проводять контрнаступи. Російські окупанти несуть втрати.

В укриттях на Азовсталі крім українських військових перебувають мирні жителі.

"Люди чекають евакуації, там багато жінок, дітей, літніх людей. Ми просимо, залучаємо всі міжнародні співпраці, переговорні процедури досі тривають, ми чекаємо що вони відбудуться. Кількість людей важко порахувати, більше 60 діб немає режиму тиші, щоб обійти всі бомбосховища і порахувати. Там ще гірші умови, там немає їжі, води, ліків. Вони благають про порятунок", - зазначив Бойченко.

Заяви росіян про "захоплення" Маріуполя

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне "захоплення" Маріуполя. Після цього Путін у розмові з Міністром назвав недоцільним проводити штурм заводу Азовсталь і сказав скасувати його, проте наказав заблокувати промислову зону.

Після таких заяв російської сторони в полку "Азов", бійці якого утримують частину Маріуполя, заявили, що продовжують знищувати в місті російську військову техніку і живу силу противника.

Пізніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

Також повідомлялося, що біля оточеного російськими окупантами Маріуполя Донецької області виявлено ще одну братську могилу, куди загарбники звозять тіла вбитих ними мирних громадян. Вона розташована поруч з кладовищем окупованого села Виноградне, яке знаходиться в 5-6 кілометрах від міста.

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