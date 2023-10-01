Операція "Бариня" : у ГУР розповіли про долю завербованого російського офіцера

У ГУР МО прокоментували операцію "Бариня", під час якої 11 окупантів здалися в полон українським військам.

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Спікер ГУР Андрій Юсов прокоментував операцію "бариня" / колаж Главред, фото УНІАН

В ГУР Міноборони прокоментували операцію "Бариня", під час якої 11 окупантів здалися в полон, і розповіли про те, яка доля чекає завербованого українського російського офіцера Данила Алфьорова. Про це в ефірі телемарафону розповів речник відомства Андрій Юсов.

За його словами, ГУР зібрало майже весь масив інформації про Алфьорова. Однак у країні-агресорі РФ у нього залишилися мати і брат. І саме тому, каже Юсов, його відомство не може надати всі деталі з приводу його особистості.

Як розповів спікер ГУР, Алфьоров - людина з критичним мисленням і потім успішно протистояв російській пропаганді. І "відразу зрозумів", що дії російського диктатора Володимира Путіна і кремлівської верхівки є злочинними. Це і дозволило українським розвідникам надалі успішно реалізувати операцію"бариня".

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Також стало відомо, що Алфьоров не просто вирішив здатися в полон, а захотів залишитися в Україні і приєднатися до захисту від агресії Росії. За словами Юсова, така можливість у росіянина напевно буде.

Нагадавши, полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.

Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Ріпці стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

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