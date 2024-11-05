"Небезпечна ставка": ЗСУ використовують Abrams і Bradley на Курщині замість Донбасу - Forbes

Ставки на сході величезні. Ставки в Курській області в кращому разі неоднозначні, вважає Девід Акс.

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Україна залучила М-1 Abrams і М-2 Bradley до боїв на Курщині / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, скріншот

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Що буде, якщо Іллінка на Донбасі впаде

Чому операція на Курщині може стати занадто небезпечною ставкою для України

Україна використовує танки М-1 Abrams і бойові машини М-2 Bradley біля селища Новий Шлях у Курській області. Водночас 79-та українська десантно-штурмова бригада ледь тримається на лінії оборони в місті Іллінка на Курахівському напрямку. Журналіст Forbes Девід Акс поставив під сумнів доцільність залучення кращої військової техніки ЗСУ до операції в Курській операції та наголосив, що ставка на Курщину під час можливих переговорів з РФ є небезпечною.

Наприкінці жовтня три українські одиниці військової техніки американського походження проломили позиції росіян поблизу села Новий Шлях. На кадрах безпілотника було видно, що М-2 Bradley йшли вперед, пускаючи дим для прикриття і стріляючи 25-мм автоматичними гарматами та протитанковими ракетами TOW. Танк Abrams йшов позаду, посилюючи швидкий штурм.

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"Відбиваючись від російського вогню, три машини рушили до контрольованої ЗС РФ лісопосадки на північ від кордону. Зменшення стрільби з російських позицій, помітне як під час трансляції з безпілотника, так і на відео, знятих екіпажами української техніки, говорить про те, що українці вийшли переможцями з цієї сутички", - пише журналіст.

При цьому Акс скептично оцінює використання такої техніки за понад 400 км від місця активного просування росіян біля Курахового на сході України.

"А в чому ж сенс? У той час як елітна 47-та механізована бригада - єдина, що використовує М-1 Abrams і М-2 Bradley - перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, що за кілька кілометрів на південь від Курахового", - пише журналіст.

За його словами, якщо Іллінка впаде, окупація Курахового стане питанням часу.

Якщо ЗСУ втратять південь Донецької області, то у них може не залишитися іншого вибору, окрім як влаштувати запеклий опір у місті Покровськ. У разі падіння цього міста є ризик того, що лінія оборони на сході України розвалиться.

"Ставки на сході величезні; ставки в Курській області в кращому разі неоднозначні. Сильні українські сили з багатьма кращими бронемашинами іноземного виробництва на початку серпня увійшли до Курської області та швидко захопили сотні квадратних миль; нещодавній рейд 47-ї механізованої бригади є наслідком цих головних українських зусиль. Вторгнення стало вражаючим тактичним досягненням для перенапружених українських сил, але ширші стратегічні наслідки незрозумілі", - зазначає Акс.

Він переконаний, якщо Україна намагалася залучити значні російські сили в Курську область, щоб виснажити російські сили на сході України, то цього не вдалося: Росія змогла контратакувати на цьому напрямі, не сповільнивши свого наступу в Донецькій області.

"Якщо Україна прагне утримувати частину Курської області, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час майбутніх мирних переговорів, вона, вочевидь, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, аніж отримає під час можливих переговорів. Це - небезпечна ставка", - констатує журналіст.

Хто такий Девід Акс Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів. 2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія РФ 4 листопада окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Також російські військові просунулися біля Курахового і Богоявленки на Донеччині, біля Колесниківки - на Харківщині та в Кремінній Балці на Донбасі.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Як пише Forbes, російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Ільїнка, що розташоване за 50 км на захід від Донецька. Бійцям 79 бригади ЗСУ, чисельність яких становить близько двох тисяч, протистоїть 10-тисячне угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ.

Журналісти пишуть, що якщо Іллінка і навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

Тим часом колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що про обвал фронту говорити поки рано.

За його словами, обвал фронту - це прорив ворожих сил на ширині 20-30 км і вглиб на 20 км.

"На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу я б не ризикнув (...) У нас стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км на деяких ділянках. Тобто про обвал фронту в класичному розумінні напевно не доводиться говорити", - сказав Селезньов.

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