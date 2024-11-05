Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Небезпечна ставка": ЗСУ використовують Abrams і Bradley на Курщині замість Донбасу - Forbes

Анна Ярославська
5 листопада 2024, 09:53
96
Ставки на сході величезні. Ставки в Курській області в кращому разі неоднозначні, вважає Девід Акс.
Бій у Курській області, карта deepstatemap.live
Україна залучила М-1 Abrams і М-2 Bradley до боїв на Курщині / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Що буде, якщо Іллінка на Донбасі впаде
  • Чому операція на Курщині може стати занадто небезпечною ставкою для України

Україна використовує танки М-1 Abrams і бойові машини М-2 Bradley біля селища Новий Шлях у Курській області. Водночас 79-та українська десантно-штурмова бригада ледь тримається на лінії оборони в місті Іллінка на Курахівському напрямку. Журналіст Forbes Девід Акс поставив під сумнів доцільність залучення кращої військової техніки ЗСУ до операції в Курській операції та наголосив, що ставка на Курщину під час можливих переговорів з РФ є небезпечною.

Наприкінці жовтня три українські одиниці військової техніки американського походження проломили позиції росіян поблизу села Новий Шлях. На кадрах безпілотника було видно, що М-2 Bradley йшли вперед, пускаючи дим для прикриття і стріляючи 25-мм автоматичними гарматами та протитанковими ракетами TOW. Танк Abrams йшов позаду, посилюючи швидкий штурм.

відео дня

"Відбиваючись від російського вогню, три машини рушили до контрольованої ЗС РФ лісопосадки на північ від кордону. Зменшення стрільби з російських позицій, помітне як під час трансляції з безпілотника, так і на відео, знятих екіпажами української техніки, говорить про те, що українці вийшли переможцями з цієї сутички", - пише журналіст.

При цьому Акс скептично оцінює використання такої техніки за понад 400 км від місця активного просування росіян біля Курахового на сході України.

"А в чому ж сенс? У той час як елітна 47-та механізована бригада - єдина, що використовує М-1 Abrams і М-2 Bradley - перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, що за кілька кілометрів на південь від Курахового", - пише журналіст.

За його словами, якщо Іллінка впаде, окупація Курахового стане питанням часу.

Якщо ЗСУ втратять південь Донецької області, то у них може не залишитися іншого вибору, окрім як влаштувати запеклий опір у місті Покровськ. У разі падіння цього міста є ризик того, що лінія оборони на сході України розвалиться.

"Ставки на сході величезні; ставки в Курській області в кращому разі неоднозначні. Сильні українські сили з багатьма кращими бронемашинами іноземного виробництва на початку серпня увійшли до Курської області та швидко захопили сотні квадратних миль; нещодавній рейд 47-ї механізованої бригади є наслідком цих головних українських зусиль. Вторгнення стало вражаючим тактичним досягненням для перенапружених українських сил, але ширші стратегічні наслідки незрозумілі", - зазначає Акс.

Він переконаний, якщо Україна намагалася залучити значні російські сили в Курську область, щоб виснажити російські сили на сході України, то цього не вдалося: Росія змогла контратакувати на цьому напрямі, не сповільнивши свого наступу в Донецькій області.

"Якщо Україна прагне утримувати частину Курської області, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час майбутніх мирних переговорів, вона, вочевидь, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, аніж отримає під час можливих переговорів. Це - небезпечна ставка", - констатує журналіст.

Хто такий Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія РФ 4 листопада окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Також російські військові просунулися біля Курахового і Богоявленки на Донеччині, біля Колесниківки - на Харківщині та в Кремінній Балці на Донбасі.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Як пише Forbes, російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Ільїнка, що розташоване за 50 км на захід від Донецька. Бійцям 79 бригади ЗСУ, чисельність яких становить близько двох тисяч, протистоїть 10-тисячне угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ.

Журналісти пишуть, що якщо Іллінка і навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

Тим часом колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що про обвал фронту говорити поки рано.

За його словами, обвал фронту - це прорив ворожих сил на ширині 20-30 км і вглиб на 20 км.

"На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу я б не ризикнув (...) У нас стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км на деяких ділянках. Тобто про обвал фронту в класичному розумінні напевно не доводиться говорити", - сказав Селезньов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Курська область
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переведення фахівців в піхоту: в Раді визнали проблеми з мобілізацією

Переведення фахівців в піхоту: в Раді визнали проблеми з мобілізацією

12:34Україна
"На ЗАЕС назріває щось жахливе": аналітикиня поділилась тривожним прогнозом

"На ЗАЕС назріває щось жахливе": аналітикиня поділилась тривожним прогнозом

12:02Україна
Кого з українців штрафуватимуть за зберігання дров вдома – пояснення нардепа

Кого з українців штрафуватимуть за зберігання дров вдома – пояснення нардепа

11:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Тоня Матвієнко розповіла про розставання з Арсеном Мірзояном

Тоня Матвієнко розповіла про розставання з Арсеном Мірзояном

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Це небезпека: чому в Україні масово зникають горобці - пояснення орнітолога

Це небезпека: чому в Україні масово зникають горобці - пояснення орнітолога

Останні новини

12:34

Переведення фахівців в піхоту: в Раді визнали проблеми з мобілізацією

12:17

План завершення війни в Україні: дипломат назвав мету Бразилії та КНРВідео

12:02

"На ЗАЕС назріває щось жахливе": аналітикиня поділилась тривожним прогнозом

11:55

Кого з українців штрафуватимуть за зберігання дров вдома – пояснення нардепа

11:54

Справа 5 хвилин: як зупинити тріщину на лобовому склі автомобіля

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:53

Мозгова зізналася, чому після розставання не спілкується з Пономарьовим

11:29

Закордонні компанії Порошенка нарощують активи за рахунок несплачених ним податків в Україні – Сазонов

11:27

Треба мати "орлиний зір", щоб помітити відповідь: які 3 відмінності є між картинками

11:21

Зникне назавжди: як вивести кухонну міль у домашніх умовах - перевірений методВідео

Реклама
11:15

Вибухи гриміли у восьми областях: РФ била по Україні ракетами й десятками БПЛА

11:04

"Росія - найактивніша загроза": як Путін може втрутитись у виборчий процес США

10:56

"Зла тітка": Гузєєва зганьбилася під час шоу і нарвалася на жорсткий хейт

10:50

Підприємець назвав ключовий виклик для бізнесу під час війни

10:49

Росіяни завдали удару по Запоріжжі: є загиблі та поранені - деталі

10:37

Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією - віцепрем'єр Польщі

10:31

"Треба готувати до оборони": Попович сказав, чи є загроза наступу РФ на Київ

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 листопада (оновлюється)

10:12

Слухає розмови і передає дані: названо кухонний гаджет, який шпигує

10:09

У США почались вибори президента: вже відомі перші результати голосування

10:05

Про врожай можна забути: де не можна садити малину

Реклама
09:53

"Небезпечна ставка": ЗСУ використовують Abrams і Bradley на Курщині замість Донбасу - Forbes

09:39

НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною - Сікорський

09:24

"Буде колапс": РФ готує ракети для удару по Україні - полковник ЗСУ назвав цілі

08:46

Новий наступ РФ: аналітик описав найгірший сценарій - чи є загроза для Запоріжжя

08:37

Чи загрожує Україні обвал фронту: військовий експерт сказав, які міста під загрозою

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

Трампу знову "прилетіло" з натовпу: охоронець зреагувавВідео

08:09

ЗСУ могли знищити десятки солдатів КНДР: в розвідці Південної Кореї відреагували

07:46

"Я померла": блогерка передбачила свою смерть в ефірі

07:19

"Вбивці!": королеву Іспанії та її чоловіка закидали брудомВідео

06:51

Росія атакувала Київ дронами: на Оболоні працювали сили ППО

06:43

Армія РФ окупувала село Степанівка в Донецькій області - DeepState

06:29

Атлантида Західної цивілізації: чого чекати після виборів у США?Погляд

05:58

Помиляється майже кожна господиня: що робити, якщо пригорає сковорода

05:37

Риба буде ловитись одна за одною: названо найкращу наживку для рибалкиВідео

05:00

Яке сьогодні свято 5 листопада 2024: чому не можна піднімати гроші із землі

04:35

Для чого потрібні ручки над головою в авто: водії будуть здивовані

04:01

Етикет в аеропортах і літаках: що вдягнути і як правильно поводитисяВідео

03:30

Китай про усе знав: дипломат розповів, на яку допомогу для Росії "дав добро" ПекінВідео

03:01

Про праску можна забути: як запобігти появі заломів на одязі

Реклама
02:36

Відчують магію Нового 2025 року: 5 знаків зодіаку, яких чекає справжнє диво

02:00

РФ намагалася влаштувати теракти на літаках до США: у WSJ розкрили деталі операції

01:30

47-річній зірці "Затоки Доусона" діагностували онкологію

01:00

Справжні цілителі світу: які знаки зодіаку здатні зцілювати та рятувати інших

00:39

Армія КНДР може почати бої вже найближчими днями: у Держдепі США занепокоєні

04 листопада, понеділок
23:50

"Дайте мені поле": відомий український репер вступив до Нацгвардії

23:25

ЗСУ не в найкращому становищі на фронті: Жорін дав важливий прогноз про бої взимку

23:23

Спокійно пройдемо зиму: в Міненергетики рознесли прогноз ЗМІ щодо відключень світла

22:35

Після кількох місяців знайомства: популярна українська співачка виходить заміж

22:27

Кремль не приховає: башкири в 3,5 рази частіше гинуть в Україні, ніж москвичі - ГУР

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти