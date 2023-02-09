"Вони все нам віддали": Подоляк розповів, які країни пішли ва-банк заради перемоги України у війні

Подоляк підкреслив, що ці країни є ключовими з точки зору інформаційного та дипломатичного тиску.

Подоляк розповів, які країни пішли ва-банк заради перемоги України у війні / Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В України є вірні союзники, які ладні віддати все, аби наша країна якнайшвидше закінчила цю кровопролитну війну, яку розпочала Росія. Такими вірними друзями України є країни Балтії.

Як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу, українці мають бути вдячними Естонії, Латвії та Литві за їх вклад у нашу майбутню перемогу.

"Після війни, після переможного фіналу ми маємо дуже їх обійняти, тому що ці країни є ключовими з точки зору інформаційного та дипломатичного тиску. Вони постійно на "передовій" з точки зору того, що треба Україні все віддати", - зауважив Подоляк.

Він підкреслив, що Естонія, Латвія та Литва показують на власному прикладі, як потрібно допомагати українській армії. Вони вже віддали всі свої запаси заради перемоги України.

"Такі країни йдуть ва-банк, бо розуміють, що сьогодні вирішується доля Європи й тих цінностей, заради яких вони теж потерпали, коли розпадався Радянський Союз. У них тоді були і протестні акції, і СРСР вбивав багато людей там. Ми маємо бути їм дуже вдячні та постійно підтримувати зв'язок з цими країнами", - наголосив радник очільника ОПУ.

Військова допомога Україні від країн Балтії

У січні уряд Естонії ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні на суму 113 мільйонів євро. Це найбільший пакет допомоги, наданий Естонією досі. У пакет військової допомоги увійшли гаубиці, гранатомети і боєприпаси – те, про що попросила Україна. Таким чином, військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше одного відсотка від валового внутрішнього продукту Естонії.

Також у січні президент Литви Гітанас Науседа відвідав Львів і зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Він заявив, що Україна отримає зенітні установки Bofors L70, боєприпаси до них і системи протиповітряної оборони в рамках надання військової допомоги.

До слова, раніше очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна повинна мати можливість бити по аеродромам та ракетним складам на території Росії, з яких окупанти завдають нищівних ударів по українській критичній інфраструктурі. Він наголосив, що що країни-союзниці НАТО не повинні боятися ескалації.

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