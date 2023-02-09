Резніков відверто відповів, чи є ризик захоплення Одеси з моря або суші

Глава Міноборони підкреслив, що країна-агресорка Росія втратила домінування в Чорному морі, необхідне для захоплення Одеси.

Резніков оцінив шанси росіян захопити Одесу / УНІАН

Голова Міноборони України Олексій Резніков оцінив шанси російської окупаційної армії взяти Одесу. Він підкреслив, що загроза захоплення Одеси з моря або по суші є мінімальною.

Як зазначив Резніков під час брифінгу, країна-агресорка Росія втратила домінування в Чорному морі, необхідне для захоплення Одеси.

"Для того, щоби захопити Одесу, їм потрібно панувати в Чорному морі, а ми позбавили їх такої можливості. Після застосування наших українських "Нептунів" крейсер Москва пішов за відомою всім адресою. Несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, але й "Гарпуни". Це теж засоби ураження протикорабельні. Тому підійти з моря до Одеси не бачу в них жодного шансу", - заявив він.

Очільник Міноборони зазначив, що для того, аби зайти до міста суходолом, окупантам потрібно перейти річку Дніпро, пройти Херсон і Миколаїв. Резніков нагадав, що минулого разу російським загарбникам це не вдалося.

"Завдяки мужності та обороні миколаївців минулого разу їм це не вдалося. У Херсоні їх уже нема. Природним захистом залишається річка Дніпро зі зруйнованими мостами та переправою", - наголосив міністр оборони.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений Подоляк.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російська армія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ з метою захопити весь Донбас. Окупанти це хочуть зробити, поки Україна ще не отримала потужні танки від західних партнерів.

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