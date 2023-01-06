"Вони - тупі": Резніков жорстоко вилаяв Путіна і його армію

Міністр оборони Олексій Резніков зробив різку заяву про Володимира Путіна і його армії.

Резніков жорстоко вилаяв Путіна і його армію / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін дійсно сподівався, що більша частина українців зустрічатиме армію його окупантів з квітами. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Чиновник переконаний - диктатор Путін вірив у те, що лише маленька частина українців буде чинити опір.

"Якщо ти думаєш про квіти, навіщо ти бомбиш так? Росіяни змінили тактику, бо вони не можуть перемогти ЗСУ. Тепер їхня мрія, щоб ми з вами були в темряві, холоді і здалися. Вони - тупі, як каже мій колега Шмигаль. Я бачив відео, як люди при свічках готували їжу на Різдво. Але ми виживемо, головне, щоб без них", - підкреслив міністр.

Війна Росії проти України

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля. За словами очільника розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам – Главред) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія в 2023 році - або з кінця січня, або в березні - може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

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