glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вони - тупі": Резніков жорстоко вилаяв Путіна і його армію

6 січня 2023, 10:04
Міністр оборони Олексій Резніков зробив різку заяву про Володимира Путіна і його армії.
Резніков, Путін
Резніков жорстоко вилаяв Путіна і його армію / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін дійсно сподівався, що більша частина українців зустрічатиме армію його окупантів з квітами. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Чиновник переконаний - диктатор Путін вірив у те, що лише маленька частина українців буде чинити опір.

"Якщо ти думаєш про квіти, навіщо ти бомбиш так? Росіяни змінили тактику, бо вони не можуть перемогти ЗСУ. Тепер їхня мрія, щоб ми з вами були в темряві, холоді і здалися. Вони - тупі, як каже мій колега Шмигаль. Я бачив відео, як люди при свічках готували їжу на Різдво. Але ми виживемо, головне, щоб без них", - підкреслив міністр.

Війна Росії проти України

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля. За словами очільника розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам – Главред) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія в 2023 році - або з кінця січня, або в березні - може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Олексій Резніков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:08

Втрати окупантів РФ перевалили за 300 тисяч: в ОП назвали величезну цифру

10:58

Шалено закохуються лише один раз у своєму житті: 5 імен найвірніших чоловіків

10:55

Ексдепутат Держдуми спрогнозував, чи закінчиться війна з виходом ЗСУ на кордони 1991 рокуВідео

10:50

Ще одна ЗРК Patriot і потужна бронетехніка: Зеленський оголосив про нову військову допомогу УкраїніВідео

10:40

Запускатимуть з "Бука": США нададуть ЗСУ ракети Sea Sparrow - Politico

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:39

Путін вдарить ядерною бомбою: ексдепутат Держдуми назвав найгірший сценарій війниВідео

10:24

Чому не можна спати в шкарпетках навіть в люту холодригу: лікарі назвали кілька наслідківВідео

10:04

"Вони - тупі": Резніков жорстоко вилаяв Путіна і його арміюВідео

09:27

Хоче отримати контроль над сіллю і гіпсом: у Білому домі пояснили "одержимість" Пригожина Бахмутом

Реклама
09:22

Військовий експерт назвав рік, коли ЗСУ повністю звільнять Україну від окупантівВідео

08:45

"Гаага аплодує і починає готувати камеру": Гіркін заявив, що Путін зробив крок до капітуляції

08:37

"Винищувачі танків": Пентагон підтвердив поставку ЗСУ потужних БМП BradleyВідео

08:20

Світле свято Різдва: що побажати близьким в цей чарівний день

08:01

Німеччина може передати Україні додаткові САУ Gepard - Spiegel

08:00

Гороскоп на сьогодні 6 січня: Левам - прощання з тривогами, Терезам - знайомство, Водоліям - творчістьВідео

08:00

Завершення війни та зростання впливу у світі: що чекає на Україну у 2023 роціПогляд

07:19

Війна в Україні досягла критичної точки - Байден

06:50

Заява Путіна про перемир'я - інформаційна операція: чого домагається диктатор - ISW

06:20

Росіянам після війни доведеться пройти всі кола пеклаПогляд

05:05

"Ну все, накотила!": п'яна Волочкова в тапочках зганьбилася на МальдівахВідео

Реклама
04:34

Табу на заміокулькас: кому категорично не можна тримати вдома доларове дерево

04:30

Прибираємо гальма, зависання і збої: як почистити ноутбук від пилу вдома

03:50

Ремонт, від якого всі будуть в захваті: наймодніші шпалери 2023 року

03:20

Унікальний рецепт узвару на Різдво: що потрібно додати в напій, щоб він став шалено смачнимВідео

03:07

Молода подруга Бреда Пітта оголила міцні груди на мексиканському курорті

02:05

Яку допомогу отримають ЗСУ після нової зустрічі у форматі "Раммштайн": прогноз експертаВідео

01:35

Україна повинна перемогти РФ до травня, інакше війна затягнеться на 10 років – СвітанВідео

01:00

Жіночий гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: Овнам - події, Рибам - прибуток, Водоліям - визнання

00:51

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

05 січня, четвер
23:35

Подоляк розповів, чи вдарять росіяни по Україні під час "різдвяного перемир'я"Відео

23:18

Було близько 1000 окупантів: ЗСУ потужно розбомбили базу РФ у Херсонській областіВідео

23:15

"Валіть з Росії": росіяни сказилися та зажадали від дружини Меладзе забратися з країниВідео

22:54

Зеленський відповів Путіну про "припинення вогню" на РіздвоВідео

22:42

52-річна Наомі Кемпбелл показала рідкісне фото своєї дитини

22:32

Потужна допомога від Німеччини: українська армія отримає БМП Marder та ЗРК PatriotВідео

22:25

"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?": в Україні рознесли ПутінаВідео

22:13

"Не треба сприймати всерйоз": Кулеба жорстко розкритикував "путінське перемир'я"Відео

21:55

Байден дивно відреагував на заяву Путіна про "припинення вогню"Відео

21:38

"Ніякого перемир'я не буде": Пушилін відкрито відмовився виконувати "наказ" ПутінаВідео

21:33

Які 2 речі не можна порушувати на Різдво 2023, щоб лиха не залучити: прикмети на 7 січняВідео

Реклама
21:18

Путін може влаштувати ядерні провокації: у ГУР розповіли, які території розглядає диктаторВідео

21:15

Росії вистачить ресурсів на півтора роки війни, але вона не завершиться, доки Путін при владі - ГудковВідео

21:12

Новий величезний пакет допомоги: США передадуть Україні 50 потужних БМП і не тільки - ЗМІВідео

21:10

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для УкраїниВідео

20:44

В РФ почнеться громадянська війна, кремлівські еліти вже до цього готуються - ПіонтковськийВідео

20:31

"Все, пішла спека": росіяни в жаху "зацькували" Путіна за указ запровадити "режим припинення вогню"Відео

20:28

Магніт для сильної статі в шикарній обгортці: 6 жіночих імен, чиїх власниць чоловіки обожнюють

20:25

ЗСУ завдали потужного удару по окупантах: знищено дорогущі Су-25 та Мі-8

19:52

Масштабного наступу з території Білорусі точно не буде: полковник назвав план РосіїВідео

19:51

"Нудить від сорому": Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за "Червону руту" на росТБВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти