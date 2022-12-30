Кремль назвав друзів Путіна у Європі: до списку увійшли лише три лідери

Глава Кремля привітав із Новим роком лише трьох лідерів Європи. Решта політиків є "недружніми" для Путіна.

Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін надіслав вітання з Новим роком іноземним лідерам. Серед європейських політиків привітання отримали лише троє людей.

Як повідомляє сайт Кремля, загалом вітальні листівки надійшли 22 лідерам. Зокрема, глава Кремля привітав так званих "очільників" Абхазії та Південної Осетії.

У своєму новорічному привітанні Путін згадав главу Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єра Індії Наренда Моді, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а також президента Сирії Башара Асада. Цікаво, що лідера КНДР Кім Чен Ина Путін чомусь не привітав.

Серед лідерів Європи привітання від диктатора отримав президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

На сайті Кремля окремо наголошується, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав – Сільвіо Берлусконі, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Як зазначив рупор Кремля Дмитро Пєсков, Путін не вітатиме лідерів "недружніх країн", оскільки з ними "фактично немає контактів".

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін дедалі більше ізолюється від людей. Він практично не спілкується з пресою, навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. У Кремлі пояснюють це тим, що Путіну заважає пандемія коронавірусу.

Також повідомлялося, що Путін нещодавно відмовився від офіційної поїздки до Пскова, де планував відвідати завод "Титан-полімер". Також планувалася зустріч з губернатором Псковської області Михайлом Ведерніковим. Журналісти не виключають, що стан здоров'я Путіна залишає бажати кращого. Окрім того, російський диктатор може боятися замаху на себе.

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