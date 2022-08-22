"Вони покидьки": російський десантник сам здався в полон через боягузтво офіцерів РФ

Російський десантник сам здався в полон через боягузтво офіцерів РФ/ Reuters, скрін

Російський загарбник на Миколаївщині сам здався у полон до українських військових через безчинства російських офіцерів. Він злякався, що скоро може стати "гарматним м’ясом", адже бачив, як офіцери окупантів вчиняли з іншими загарбниками.

Тому окупант вирішив, що в українському полоні йому буде безпечніше. Відповідне відео із зізнаннями окупанта з’явилося у соцмережах.

"Хотілося б сказати про російських офіцерів, які вони покидьки. Тікали, залишали свої позиції, залишаючи нас, військовослужбовців, як гарматне м'ясо, напризволяще. Боягузи. Більшість з тих (російських офіцерів – ред.), яких я бачив, сиділи в ямах і відсиджувалися", – розповів полонений окупант.

Він зазначив, що офіцери могли нишком накивати п’ятами і залишити своїх військових.

"Чув я, що штаб мовчки збирався, тікав з позицій і залишав своїх військовослужбовців на постах, ні слова їм не кажучи", – розповів загарбник.

Раніше повідомлялося, що полонений фотограф з Азовсталі у Маріуполі Дмитро Козацький зміг вийти на зв'язок зі своїми рідними після кількох місяців мовчання. Він подзвонив сестрі та мамі з полону 2 серпня.

Нагадаємо, у російському полоні вже п'ять місяців перебуває 31-річна військовий медик Мар'яна Мамонова. Весь цей час від неї немає звісток. До рук окупантів жінка потрапила, коли рятувала українських та цивільних в оточеному ворогом Маріуполі. Незадовго до полону Мар'яна повідомила рідним, що вагітна.

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