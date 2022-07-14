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"Вони народжені для того, щоб руйнувати, брехати, красти": Гапчинська розповіла, як росіяни споганили їй життя

14 липня 2022, 10:38

Знаменита художниця важко пережила перші дні війни.

Євгенія Гапчинська
Євгенія Гапчинська / скріншот

Художниця Євгенія Гапчинська до початку вторгнення Росії жила в своєму будинку в Макарівському районі, але зараз він розорений окупантами, її чоловік захищає країну в ЗСУ, а сама Євгенія була змушена звернутися до психолога, щоб знайти сили повернутися до роботи.

Зараз її майстерня стала домом для неї і її сина, тому що їх будинок понівечили і розграбували російські загарбники, пише "ТСН".

Грошей у сім'ї не було: все залишилося в сейфі розграбованого будинку

Чоловік Євгенії став на захист батьківщини зі зброєю в руках з перших днів широкомасштабного вторгнення. Заміський будинок відразу став небезпечним місцем, і Євгенії довелося бігти з чотирирічним сином до Києва, де їх вже чекала дочка Анастасія, але і звідти їм прийшло бігти - через Польщу Євгенія з дітьми поїхала до Німеччини. Спали на вокзалі прямо на платформі. Найважче було не налякати молодшу дитину сльозами.

У травні вони вже повернулися додому. За словами Євгенії, своє повернення вона запам'ятає назавжди.

Гапчинська
Євгенія Гапчинська / скріншот

"Я б впала і лежала, і вдихала б це повітря нашого залізничного вокзалу", - зізналася Євгенія.

Але психологічна травма була настільки глибока, що до червня Євгенія не бралася за кисті. Щоб повернутися на роботу, їй знадобилася допомога психолога. Вже понад місяць художниця працює.

"Хай живе життя, і ми будемо жити"

У житті Євгенії так сталося, що з усіх знайомих допомогу запропонував тільки Юрій Горбунов. Решта запитували, Як справи, а після розповіді про пограбований будинок і чоловіка, який в ЗСУ, намагалися закінчити розмову. А допомога художниці була дійсно потрібна. Юрій допоміг Євгенії знайти психолога, і за кілька зустрічей їй стало набагато легше.

За її словами, українці та росіяни - повні антиподи.

читайте також"Бойові буряти" Путіна попалися на грабежах і тортурах українців: названі імена мародерівУкраїнці - це ті, хто прибирають, придумують, мріють, втілюють мрії в життя, ми всі створені для того, щоб створювати щось. Росіяни ж народжені для того, щоб руйнувати, брехати, красти, псувати.

"Вони насрали всім повні унітази, вони або не вміють їх змивати, або я не знаю", - дивується художниця.

зруйнований будинок
Зруйнований будинок Євгенії / скріншот

Євгенія вже відчуває наближення перемоги, відчуває, що все це не дарма

Її чоловік схуд на 15 кг і втратив 6 зубів, але він налаштований оптимістично. Він займає дуже активну громадянську позицію, пройшов АТО, і зараз він теж на тому місці, де вважає за потрібне – він кулеметник.

Малюк дуже сумує за татові, він розуміє, що відбувається. Євгенія не приховує від дитини правду про війну.

"Це моє місто, мій будинок, мій город і сад, це ви - тварі, йдіть!"- каже Євгенія, яка відрізала волосся, тому що хотілося "дихати всією поверхнею", почати все спочатку, і яка має намір продовжувати дарувати щастя.

Зараз Женя готується почати робити ілюстрації до українських дитячих казок. Вона каже: "Які гарні наші хлопці, ви бачили, які красиві, в кожному сюжеті, наші воїни, які ж вони красиві!".

Нагадаємо, путінські війська залишили після себе на окупованих територіях смерть і розруху. Вони вбивали, катували, ґвалтували мирних жителів, а ще грабували будинки і магазини. Нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович пояснив причини таких неадекватних дій армії Росії.

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