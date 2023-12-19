Мишача лихоманка "валить з ніг" окупантів під Куп'янськом: командування ігнорує

Особовий склад російської армії масово страждає від захворювання "мишачою лихоманкою", яка передається від гризунів до людини. Про це повідомили у прес-службі ГУР Міноборони.
Згідно з опублікованою інформацією, ніякі скарги на захворювання від особового складу командування ЗС РФ не прийняло і проігнорувало, прийнявши їх за чергову спробу ухилитися від участі в бойових діях.
Що таке "мишача лихоманка"
Дана хвороба має всі ознаки вірусу. Вона передається від гризунів декількома способами:
- вдихання пилу мишачих екскрементів
- попадання в продукти харчування
Спочатку "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип. У людини починає боліти голова, зростає температура до 40 градусів, з'являються висипання і почервоніння. Потім знижується тиск, з'являється крововилив в очах, нудота і блювота кілька разів на день. Хвороба вражає нирки.
Надалі, заражений "мишачою лихоманкою" відчуває сильний біль в попереку і серйозні труднощі з сечовипусканням.
Як "мишача лихоманка" вплинула на боєздатність ЗС РФ
У ГУР Міноборони повідомляють, що вірус значно знизив боєздатність російської армії на даному напрямку. Крім іншого, в окупантів зростає незадоволення через відсутність забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги.
Ситуація в Україні
Нагадаємо, найближчими днями Україна і Великобританія підпишуть десятирічний пакт про безпеку, в рамках якого Британія використає свій військово-морський досвід для допомоги Україні в контролі Чорного моря.
Також, ворожі російські війська змінюють тактику у наступі під Авдіївкою. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За словами глави МВА, окупанти перейшли до концентрації особового складу і техніки для атаки на окремих напрямках.
Крім іншого, російський диктатор Володимир Путін має готовність і політичну волю до запуску ракет по країнах НАТО, Але РФ не має намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом.Таку думку висловив екс-радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду.
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