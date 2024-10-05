Вони - майбутнє України: Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку

Посол Залужний переконаний, що лише у крайньому разі треба примусово залучати молодь до війська.

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Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку / Коллаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui

В Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік, адже вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України, а знижувати цю планку можна лише у крайньому разі. Таку думку висловив екс-головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол у Великобританії Валерій Залужний, повідомляють "Букви".

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось - їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", - заявив Залужний на зустрічі з українськими студентами у Лондоні.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. відео дня Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

За словами Залужного, військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому їм працювати певною мірою важче.

"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них", - пояснив ексголовком.

Посол переконаний, що лише у крайньому разі треба примусово залучати молодь до війська.

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", - підсумував Залужний.

Мобілізація-інфографіка / фото: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, що вчора народний депутат підтвердив рішення уряду щодо трьох моделей економічного бронювання від мобілізації. Однак остаточне рішення буде ухвалено в парламенті, і для цього потрібно схвалення "політичного керівництва".

Водночас Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних. Постанова Кабінету Міністрів запроваджує нові умови бронювання працівників та автоматичного переведення їх на спеціальний військовий облік.

Окрім цього, в Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою. Як відомо, раніше день явки визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

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