"Він повірив у казку": Кім розповів, як Путіна обдурили спецслужби

Кім розповів, як Путіна обдурили спецслужби / скріншот

Російського диктатора Володимира Путіна підставили спецслужби перед початком вторгнення в Україну.

В інтерв'ю Главреду глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім розповів, що Путін прийняв рішення вторгнутися в Україну відповідно до свого оточення досвіду і світогляду.

"Що йому нанесли у вуха спецслужби і ті, з ким він спілкується і чому він вирішив, що це можливо - напевно, він і сам собі таке питання задає. Я думаю тому, що його обдурили - він повірив у казку, яку йому поклали на стіл. Власне тому він і прийняв таке рішення. В іншому випадку, якби він розумів результат, то його б не прийняв - краще б готувався або приймав би інше рішення. Так що, думаю, його обдурили, але він хотів бути обдуреним, тому що у нього були (і є) імперські замашки", - пояснив Кім.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно.

Також ми писали, що кандидат психологічних наук і поліграфолог Дмитро Попов розповів про двійників Путіна. Російський диктатор зараз має два двійника, які замінюють його в різних ситуаціях. Вони відрізняються від оригіналу і один від одного рисами черепа, розповів він.

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