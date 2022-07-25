До Путіна терміново викликали медиків: ЗМІ з'ясували, що не так з російським диктатором

Господарю Кремля стало зле наприкінці минулого тижня. Він скаржився на сильну нудоту. У зв'язку зі станом здоров'я Путіна на заходах його замінить двійник.
Президенту Росії Володимиру Путіну в ніч з п'ятниці 22 липня на суботу 23 липня знадобилася термінова медична допомога.
Про це повідомляє Телеграм-канал Generall SVR.
Зазначається, що господар Кремля скаржився на сильну нудоту.
"Близько першої години ночі до президента викликали медпрацівників, які чергували в резиденції. Путін поскаржився на сильну нудоту. Через двадцять хвилин була викликана додаткова бригада медиків з лікарями президента. Відомо, що лікарі надавали допомогу та були біля Путіна впродовж трьох годин", - йдеться у повідомленні.
Телеграм-канал також пише, що у зв'язку зі станом здоров'я Путіна ухвалено рішення на цьому тижні, якщо буде потрібно, в низці заходів, де передбачено особисту участь президента його замінить двійник, а у відеоформаті буде застосовуватися технологія Deepfake.
Як повідомляв Главред, під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господар Кремля нездужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.
Інші новини:
- Серйозніше, ніж рак: Зеленський розповів про "хворобу" Путіна
- У "фюрера" не все спокійно: ЗМІ з'ясували причину сімейних сварок Путіна і Кабаєвої
- "Він не в комі, ще ходить": мольфарка спрогнозувала, коли помре Путін