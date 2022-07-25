До Путіна терміново викликали медиків: ЗМІ з'ясували, що не так з російським диктатором

Путіну раптово стало погано, пишуть ЗМІ / колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Президенту Росії Володимиру Путіну в ніч з п'ятниці 22 липня на суботу 23 липня знадобилася термінова медична допомога.

Про це повідомляє Телеграм-канал Generall SVR.

Зазначається, що господар Кремля скаржився на сильну нудоту.

"Близько першої години ночі до президента викликали медпрацівників, які чергували в резиденції. Путін поскаржився на сильну нудоту. Через двадцять хвилин була викликана додаткова бригада медиків з лікарями президента. Відомо, що лікарі надавали допомогу та були біля Путіна впродовж трьох годин", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал також пише, що у зв'язку зі станом здоров'я Путіна ухвалено рішення на цьому тижні, якщо буде потрібно, в низці заходів, де передбачено особисту участь президента його замінить двійник, а у відеоформаті буде застосовуватися технологія Deepfake.

Як повідомляв Главред, під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господар Кремля нездужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

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