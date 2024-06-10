Окупанти відтягують С-300 подалі від кордону, а ЗСУ готують удари по РФ авіацією

В українській розвідці доповіли про дії окупантів у відповідь на удари по їхніх позиціях С-300 у Бєлгородській області.

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ЗСУ бʼють по тилах росіян / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Збройні Сили України завдають ефективних ударів по російських позиціях у Бєлгородській і Курській областях, наслідком чого стало, зокрема, відтягування сил і засобів ЗС РФ подалі від російсько-українського кордону, розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов. Водночас в експертних колах допускають, що українські війська готуються до ширших ударів по ППО росіян - але вже авіацією.

Юсов, коментуючи ситуацію на Бєлгородщині, фактично підтвердив слова Саллівана, що західна зброя, яку ЗСУ застосовують проти російського прикордоння, вже застопорила наступ Росії на Харківщину.

Крім того, росіяни почали відтягувати вогневі точки, з яких бʼють по регіону, подалі від кордону.

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"Що стосується зміни тактики ворога… Вони, безумовно, враховують нові ризики і пробують на більші відстані відтягувати свої засоби, щоб підстрахувати себе. Нам справді вдалося призупинити ворога на Харківщині, стабілізувати ситуацію", - зазначив Юсов.

ЗСУ готують удари по позиціях росіян у РФ авіацією

На думку військового аналітика Олександра Мусієнка, знищенням С-300/С-400 Збройні сили виконують одразу кілька завдань: прикривають Харківщину від наступних обстрілів і "розчищають" небо над прикордонними регіонами Росії для подальших ударів уже крилатими ракетами.

"Тобто знищується система ППО, яка може завдавати ударів по наземних обʼєктах в Харкові, але це ще й система ППО, тобто зʼявляється простір для завдання ударів авіацією", - пояснив Мусієнко в ефірі телемарафону.

Експерт вважає, що ЗСУ вже невдовзі зможуть завдавати ударів по території Росії британськими і французькими крилатими ракетами.

"Я думаю, що невдовзі Україна розширить межі ударів крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP у Бєлгородській та Курській областях. Цього ще недостатньо для оперативних тилів (це відстань 100-150 км від кордону), але це зона ураження", - додав аналітик.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Удари по росіянах у Росії - головне

США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Тим не менше Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії переданою ЗСУ зброєю, що підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У Білому домі підтвердили, що це дозволило ЗСУ призупинити просування російських окупантів на Харківщині.

"Імпульс цієї операції (Росії, - Главред) у Харківській області застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли домогтися істотного прогресу останніми днями в цьому районі, і Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в утриманні лінії і відбитті агресивних російських сил", - підкреслив радник Байдена Джейк Салліван.

Куди ЗСУ можуть бити західним озброєнням по Росії? / Інфографіка Главреда

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