Окупанти стягують війська Росгвардії до кордонів Харківщини: в ISW розкрили план РФ

Російські війська можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди до Харківської області з Бєлгородської області.

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Окупанти стягують війська під Харків / колаж: Главред, скріншот: Міноборони РФ, deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію у прикордонні райони Бєлгородської області. Російські сили готують тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 7 лютого, що в перший тиждень лютого підрозділи 116-ї бригади спецпризначення Росгвардії, а саме її 900-й і 902-й полки, передислокувалися до Бєлгородської області з окупованої частини Донеччини, передає ISW.

Машовець також звернув увагу, що ці полки мають особливо потужний артилерійський склад, тому, можливо, їх передислокували до Бєлгородського угруповання військ.

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Раніше в ISW інформували, що 116-та бригада спецпризначення Росгвардії та її нові полки були перекинуті на окуповану частину Донеччини наприкінці грудня 2023 року для забезпечення правопорядку на тимчасово захоплених територіях. Тому, вказано у звіті, "їхня швидка передислокація з окупованої частини України заслуговує на увагу".

Окрім того, в Інституті раніше оцінили, що російські війська можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди до Харківської області з Бєлгородської області. Мета ворога - відволікти та відкинути ЗСУ від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Зараз там окупанти проводять наступальні операції, і розгорнуті щонайменше два полки Росгвардії можуть підтримувати таку майбутню диверсійну діяльність.

"Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Бєлгородської області", - зазначили аналітики.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про можливий сценарій, як окупанти готуються до штурму Харківщини. Володимир Фітьо розповів, що Для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них зараз недостатньо.

Росіяни захопили село на Харківщині і мають успіх на цьому напрямку. В аналітичному центрі Deep Statе зазначили, що в ОТУ "Лиман" стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення.

Військовий оглядач Девід Екс заявив, що до березня РФ планує захопити низку міст. У березні в Росії пройдуть "вибори" Путіна, і вище військове командування РФ не проти зробити для Путіна такий "подарунок", включно із захопленням Харкова.

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