РФ атакувала Харківщину: зруйновано готель, під завалами людина

Уночі 6 лютого російські окупанти вдарили по Золочеву в Харківській області. Зруйновано готель, під завалами перебуває людина.
"Зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували: 2 жінок і чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", - повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів.
Як повідомляв Главред, увечері 31 січня російські окупанти скинули дві авіабомби на лікарню в Куп'янському районі Харківської області.
Було проведено евакуацію 38 осіб, із них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.
30 січня російські окупанти атакували Харків за допомогою щонайменше шести дронів. Є пошкодження цивільної інфраструктури та влучання в житловий будинок.
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