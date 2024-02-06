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РФ атакувала Харківщину: зруйновано готель, під завалами людина

Анна Ярославська
6 лютого 2024, 06:52
Трьох людей вдалося врятувати: 2 жінок і чоловіка. Унаслідок російської атаки є загоряння фасаду магазину.
Ракетний удар, рятувальник ДержНС
Вночі окупанти атакували Харківщину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Уночі 6 лютого російські окупанти вдарили по Золочеву в Харківській області. Зруйновано готель, під завалами перебуває людина.

"Зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували: 2 жінок і чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", - повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

відео дня

Як повідомляв Главред, увечері 31 січня російські окупанти скинули дві авіабомби на лікарню в Куп'янському районі Харківської області.

Було проведено евакуацію 38 осіб, із них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

30 січня російські окупанти атакували Харків за допомогою щонайменше шести дронів. Є пошкодження цивільної інфраструктури та влучання в житловий будинок.

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