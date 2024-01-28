Росіяни захопили село на Харківщині і мають успіх на цьому напрямку - DeepState

Окупанти зайшли в ще один населений пункт у Харківській області.

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Росіяни захопили село на Харківщині / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські загарбники заявили про взяття села Табаївка в Харківській області. Інформацію про те, що окупанти зайняли село також підтвердили аналітики DeepState.

В Інституті вивчення війни поки що не публікували доказів, які могли б підтвердити це твердження. Однак у нещодавньому звіті аналітики інституту повідомляли, що російська армія здійснила підтверджене просування на північний схід від Куп'янська.

Також геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, вказують на те, що ворожа армія просунулася на захід від Синьківки.

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В аналітичному центрі Deep Statе при цьому повідомили:

"В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ "Лиман" стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення і закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено".

Ситуація на фронті в Україні:

Як повідомляв Главред, російські війська не залишають спроб оточити Авдіївку, окупанти здійснюють тристоронній наступ на місто і намагаються зайти в тил Силам оборони України через підземні інженерні тунелі.

При цьому представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що загрози нового наступу російських окупантів на Харків сьогодні немає. За його словами, на кордоні активно зводяться укріплення.

Також, війська Росії на Бахмутському напрямку перестали штурмувати Сили оборони України невеликими піхотними групами, вони змінили тактику. Про це розповів прес-офіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников.

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