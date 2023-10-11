УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Усіх знищено: ЗСУ "задвохсотили" цілу роту колаборантів

Яна Ставська
11 жовтня 2023, 17:32 оновлено 11 жовтня, 17:48
Групу "російських" "добровольців" готували півроку, а потім відправили у "м'ясні" штурми.
всу
Тривають інтенсивні бої в районі Авдіївки / Колаж Главреда. Фото: 47 окрема механізована бригада, Бригада тактичної авіації М. Васильків

На Запорізькому напрямку ліквідована рота зрадників "народного ополчення" з Генічеська. Поплічників окупантів знищено усіх до одного, інформує партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

Повідомляється, що роту добровольців Росія збирала протягом півроку.

"В основному, це були наркомани, алкоголіки та інший "цвіт нації". Їм обіцяли високе грошове забезпечення і військовий кар'єрний ріст в Криму. Але доля розпорядилася інакше. Усіх зрадників було знищено", - йдеться в повідомленні"АТЕШ".

відео дня

Партизани пояснюють, що "добровольців" кинули у "м'ясні штурми".

Війна в Україні - останні новини

Росія перейшла у масштабний контрнаступ на сході України, щоб відтягнути ресурси ЗСУ від Роботиного, де захисники успішно наступають з літа 2023 року. Однак всі штурми 10 жовтня, за даними Генштабу, закінчилися для ворога провалом.

Наразі ЗС РФ намагаються знищити Авдіївку. Експерти Інституту вивчення війни помітили значне зростання активності росіян в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичева, розташованих на північний захід від Авдіївки, та на лінії Водяне - Опитне на північний захід від Авдіївки.

На думку багатьох експертів, бої на цій ділянці фронту - найінтенсивніші за останні місяці. Противник намагається оточити угруповання Сил оборони.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Запорізька область Генічеськ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"30 бойових кораблів": у ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ

"30 бойових кораблів": у ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ

17:48 Україна
РФ бомбить місто і штурмує купою техніки: під Авдіївкою почалося складне протистояння

РФ бомбить місто і штурмує купою техніки: під Авдіївкою почалося складне протистояння

17:37 Україна
"Без наступу": експерт розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і Криму

"Без наступу": експерт розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і Криму

16:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:37

Війну розгойдали з 2014 року": Путін видав абсурдну заяву про вторгнення в Україну

18:32

64% українців проти виборів під час війни: результати опитування

18:05

Це дуже смачно і швидко - рецепт міні-піци всього з кількох інградієнтів

17:48

"30 бойових кораблів": у ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ

17:37

РФ бомбить місто і штурмує купою техніки: під Авдіївкою почалося складне протистояння

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
17:32

Усіх знищено: ЗСУ "задвохсотили" цілу роту колаборантів

17:11

Офіцер розповів, що заборонено робити працівникам ТЦК під час роздачі повісток

17:08

Знайшли слабке місце: ЗСУ націлились на звільнення великого міста

17:06

8 хвилин для тіла своєї мрії: ідеальне коротке тренування для схудненняВідео

Реклама
17:00

Що не можна купувати 12 жовтня, щоб не накликати хвороби: прикмети дня

16:59

"Без наступу": експерт розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і КримуВідео

16:46

У Лорак "зажувало платівку": співачка зробила скандальну заяву

16:32

Які дрова краще: кілька нескладних порад, що допоможуть при холодах

16:24

Собчак подумала, що вона Брітні Спірс - в мережу потрапило відеоВідео

16:22

Як собаки розмовляють із людьми: деталі, які вас приємно здивують

16:22

Вгадайте, який ліфт безпечний: тільки люди з високим IQ вирішать задачу

16:20

Це залежить від 3 факторів: у Данії назвали дату передачі Україні літаків F-16

16:12

Вперше за час війни: Бельгія передає 1,7 мільярди із заморожених активів Росії

15:53

Війна затягнеться ще на 2 роки: експерт пояснив, як цього уникнутиВідео

15:38

Новий етап Голосу країни: учасники змагатимуться за квиток у фінал у "кросбатлах"

Реклама
15:37

Колишня солістка ВіаГри і протеже Меладзе отримала громадянство РФ

15:15

Росія може розпочати іще кривавішу війну проти України за 10-20 років - ГУР

15:13

Росіяни на півдні економлять снаряди, але бої все одно напружені - Сили оборони

15:02

Амбасадором масштабного проєкту щодо бойкоту росіян у великому спорті став перший в історії України скелетоніст Владислав Гераскевич

14:45

"Є два шляхи": який рік стане найкритичнішим для України - прогноз

14:45

Рішення Альянсу прийнято одноголосно: Україна стане членом НАТО

14:43

Дивно, але це працює: навіщо на дроти вішають цеглу і кросівки

14:32

Донька Ніни Матвієнко розкрила останнє бажання співачки перед смертюВідео

14:28

50 гривень і вище: у МВФ лякають курсом долара в Україні на найближчі роки

14:26

Зрадники "Кролики" Данилець і Москаленко з'явилися на прощанні з Ніною Матвієнко

14:21

У Миргороді прогримів вибух: в половині областей оголошувалася повітряна тривога

14:11

Перші 5 тис. FPV-дронів від операції "Єдність" уже доставлені в Україну - Федоров

14:00

Весь цей час зберігали неправильно: секрет догляду за картоплею на кухні

13:43

"Паспорт треба буде підтвердити": Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто поїхав за кордон

13:01

В Україні масово перерахують пенсії: кому готувати гаманці під гроші

12:55

200 мільйонів для України: що входить в новий пакет допомоги від США

12:46

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців: у МЗС розповіли нові подробиці

12:43

Удар ракети по кафе в Грозі: кількість загиблих зросла до 55 людей

12:29

Переможниця "Холостяка" вдруге стала мамою

12:28

Дівчина намазала лимон зубною пастою і кинула в пралку: результат здивувавВідео

Реклама
12:16

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

12:04

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – РустамзадеВідео

11:55

Є в кожному будинку: експерт повідомив про унікальний метод боротьби з хропінням

11:53

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармоніїФотоВідео

11:20

"Ми цього боїмося": Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа

11:06

Ракетний удар по Грозі: СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті 53 односельчанФото

10:56

Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16: названо терміни

10:45

Будуть працювати набагато краще: як почистити навушники від сірки

10:45

Наступ Росії почався: генерал-розвідник розкрив головний задум Путіна

10:20

Зеленський прибув до Бельгії: президент візьме участь у засіданні "Рамштайн"

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти