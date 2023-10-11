Усіх знищено: ЗСУ "задвохсотили" цілу роту колаборантів

На Запорізькому напрямку ліквідована рота зрадників "народного ополчення" з Генічеська. Поплічників окупантів знищено усіх до одного, інформує партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.
Повідомляється, що роту добровольців Росія збирала протягом півроку.
"В основному, це були наркомани, алкоголіки та інший "цвіт нації". Їм обіцяли високе грошове забезпечення і військовий кар'єрний ріст в Криму. Але доля розпорядилася інакше. Усіх зрадників було знищено", - йдеться в повідомленні"АТЕШ".відео дня
Партизани пояснюють, що "добровольців" кинули у "м'ясні штурми".
Війна в Україні - останні новини
Росія перейшла у масштабний контрнаступ на сході України, щоб відтягнути ресурси ЗСУ від Роботиного, де захисники успішно наступають з літа 2023 року. Однак всі штурми 10 жовтня, за даними Генштабу, закінчилися для ворога провалом.
Наразі ЗС РФ намагаються знищити Авдіївку. Експерти Інституту вивчення війни помітили значне зростання активності росіян в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичева, розташованих на північний захід від Авдіївки, та на лінії Водяне - Опитне на північний захід від Авдіївки.
На думку багатьох експертів, бої на цій ділянці фронту - найінтенсивніші за останні місяці. Противник намагається оточити угруповання Сил оборони.
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