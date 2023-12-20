Близько 6 тисяч чоловіків щодня залишають Україну: хто вони, чому і куди їдуть

У чоловіків, які щодня виїжджають за кордон, є певні підстави для того, щоб залишити Україну, сказав представник Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

https://glavred.net/ukraine/okolo-6-tysyach-muzhchin-kazhdyy-den-pokidayut-ukrainu-kto-oni-pochemu-i-kuda-edut-10526648.html Посилання скопійоване

Як волонтери з України виїжджають на добу 150-200 чоловіків - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

За добу територію України лишають в середньому 6 тисяч чоловіків призовного віку. Вони виїжджають за кордон на різних підставах. Великий відсоток з них - особи із довідками про непридатність до військової служби. Про це заявив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, полковник Ігор Матвійчук.

Як повідомляє Суспільне, він розповів про те, що в середньому за кордон з України виїжджають приблизно 6 тисяч чоловіків. За системою Шлях як волонтери країну залишають 150-200 осіб.

За словами Матвійчука, зараз чоловіки часто одружуються на багатодітних жінках, щоб отримати можливість виїхати. Також існує багато випадків, коли особи виїжджають як супроводжуючі тих, у кого інвалідність.

відео дня

Крім того, великий відсоток чоловіків, які виїжджають, мають на руках довідку про непридатність до військової служби.

Нагадаємо, раніше офіцер ДПСУ Валерій Бойко розповів, хто з чоловіків має право виїзду за кордон. Серед них чоловіки з інвалідністю, чоловіки, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю 1 та 2 груп, які виховують самостійно дитину віком до 18 років, багатодітні батьки та інші категорії.

До речі, прикордонники більше не приймають документи в Дії для виїзду за кордон. Для виїзду потрібен фізичний закордонний паспорт. Водночас у Дії можна показати документ про інвалідність.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.