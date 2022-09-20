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"Батальйон поклали з полковником": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в Україні

20 вересня 2022, 17:12

Окупанти зганяють свою ненависть за поразку від ЗСУ на цивільних – ґвалтують жінок.

Втрати Росії в Україні
Російські окупанти визнають катастрофічні втрати в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

Російські солдати зганяють свою ненависть за поразки від ЗСУ на цивільних - ґвалтують жінок на захоплених територіях України.

Вони також скаржаться на катастрофічні втрати в Україні. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, перехоплена СБУ.

"Нас всі тут ненавидять... наші солдати гвалтують цих жінок...", - розповідає окупант співрозмовнику.

За словами рашиста, його підрозділ опинився в оточенні у Донецькій області, вони без зброї і зазнають колосальні втрати: "У нас – все, весь батальйон поклали...".

Він також уточнив, що разом з батальйоном був знищений його комбата – полковника РФ.

Тому у самого окупанта здають нерви і він прагне повернутися додому, проте армія Росії ні ротацію не проводить, ні відпустки не дає.

"Тут взагалі (нецензурно, - ред.)... Я все вже! У мене нерви здали... Я додому хочу, я не можу!",- скаржиться він. Тим часом командування стримує російських солдатів розстрілами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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