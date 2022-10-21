'Окупанти вивозили награбоване': по Антонівському мосту 'прилетіло' після візиту Аксьонова та Кирієнка

По Антонівському мосту "прилетіло" після візиту Аксьонова та Кирієнка/ most.ks.ua, соцсети

В Антонівському мосту у Херсоні і по переправі, побудованій біля нього російськими загарбниками, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару.

Удар був нанесений в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів, повідомляє місцеве видання "Міст"

Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області.

Пропагандисти писали, що в напрямку мосту поїхали сім автомобілів "швидкої допомоги". Можливо, є і загиблі.

Підконтрольні окупантам медіа повідомили про" удар по цивільних", які нібито переправлялися на Лівобережжя. Однак удар по мосту і переправі, якщо вірити повідомленням, стався під час комендантської години. Тобто цивільні в той час не могли перебувати біля переправи, та й в агітках про евакуацію вказується як місце збору Річморвокзал.

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що українські сили тримають вогневий контроль над мостом, проте не ведуть вогонь по критичній інфраструктурі на ураження.

Вона наголосила, що вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому громадянських там не було.

Пропагандисти про обстановку в Херсоні / соцмережі

Незадовго до цього, 19 жовтня Антонівський міст і переправу оглянули Кримський ставленик Кремля в Криму Сергій Аксьонов і заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

По переправі, зі слів очевидців, протягом 19 і 20 жовтня рухалися вантажні машини під охороною військових. Ймовірно, вивозилося награбоване.

Раніше повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Також ми писали, що в понеділок, 12 вересня, в захопленому російськими окупантами Херсоні було завдано удару по Антонівському мосту.

Під час удару по Антонівському мосту спрацювала ППО російських загарбників. Незважаючи на це попадання було.

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