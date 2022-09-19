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Пєсков злякався, що Україна піде на Крим: погрожує "відповіддю"

19 вересня 2022, 14:41

У Кремлі бояться, що Україна спробує повернути Крим, і почали сипати погрозами.

Дмитрий Песков, Крым, флаг Украины
Пєсков злякався, що Україна піде на Крим – погрожує "відповіддю"/ Reuters, УНІАН

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ вважає Крим своїм, тому будь-які спроби України його повернути розглядатиме як "зазіхання на російську територію".

Такі пропагандистські заяви прозвучали з уст кремлівського речника в понеділок, 19 вересня. Очевидно, чергові погрози Пєскова пов’язані з успіхами українських військових на фронті, що змушує серйозно нервувати російську верхівку влади.

"Крим – невід'ємна частина Російської Федерації. Тому будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", – процитували речника Кремля російські пропагандистські ЗМІ.

На цьому абсурдні заяви Пєскова на цей день на закінчилися, і він вирішив наголосити, нібито "ЛНР" і "ДНР" є "незалежними республіками". При цьому він зазначив, що нібито саме вони попросили у Росії допомоги, що країна-агресорка негайно побігла виконувати.

При цьому Пєсков забув пояснити, чому ж маріонеткові псевдореспубліки, які підконтрольні Кремлю, не визнав увесь цивілізований світ.

Раніше Пєсков заявив про плани диктатора Путіна відвідати окуповані території України. російський диктатор збирається поїхати на Донбас, проте коли саме – незрозуміло. Прессекретар Кремля додав, що у Росії – "великі плани щодо розвитку Донбасу".

Також раніше у Путіна вибухнули погрозою щодо перемовин із Зеленським. Росія нібито готова вести "перемовини" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ нібито виконуватиме умови Кремля, які Москва "змінювати" не має наміру. Російській владі, як і раніше, мариться "реалізація" своїх окупаційних планів щодо захоплення українських територій.

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