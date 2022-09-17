"Ми працюємо": Зеленський вперше висловився щодо "бавовни" в Крыму

Зеленський висловився про удари по Криму / Фото УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський вперше висловився щодо ударів по позиціях росіян у Криму і назвав їх "роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях".

Журналіст попросив Зеленського уточнити, як саме українські військові атакували окупантів в Криму і за допомогою якої зброї. При цьому він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив удари по росіянам на півострові.

"Навіть у війні ми використовуємо цивілізовані кроки. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, по цивільних людях. Ми працюємо по мілітаризованій інфраструктурі окупованої частини нашої держави. Ось що я можу сказати про те, що ви мене запитали", - відповів президент в інтерв'ю виданню Reuters.

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що всього їх нарахували близько десяти.

Також Главред повідомляв, що в захопленому РФ Криму командування російських окупантів відбирає у підлеглих мобільні пристрої та гаджети. Рашисти побоюються, що телефони можуть стати наводкою для ударів по базах окупантів.

Читайте також