Окупанти вранці атакували Дніпропетровщину: є влучання в інфраструктурний об'єкт

Внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа в одному з районів. За попередніми даними, немає загиблих і постраждалих.

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Окупанти вранці атакували Дніпропетровщину дронами/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Російські загарбники вранці у понеділок, 4 вересня, атакували дронами Дніпропетровську область.

Шість ворожих дронів знищила протиповітряна оборона. Проте є і влучання. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Внаслідок удару ворожого безпілотника у Дніпровському районі виникла пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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"Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з Повітряного командування "Схід". Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо, без загиблих та постраждалих", – зазначив голова ОВА.

Атаки окупантів дронами по Україні

Вночі 30 серпня РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

Також у ніч на неділю, 3 вересня, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

У ніч на понеділок, 4 вересня, відбулася масова атака дронів на Одещину. Окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. У декількох населених пунктах були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Загиблих і постраждалих немає.

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