Окупанти вдарили в тил і нарвалися на потужну відповідь: ЗСУ наваляли диверсантам РФ

Бійці ЗСУ відбили вилазку ДРГ ворога / Генштаб ЗСУ

На півдні російські окупанти спробували обійти позиції Збройних сил України і прорватися в тил підрозділів, але нарвався на відсіч.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", вночі ДРГ ворога чисельністю до 10 осіб спробувала обійти позиції українських захисників в районі Ольгіне і прорватися в тил підрозділів ЗСУ.

"Але нарвався на відсіч і відступив", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але зараз такого руху не зафіксовано.

За даними командування, окрім обстрілів з Ураганів Кривого Рогу, окупанти із зенітно-ракетної системи С-300 зі снарядами максимального осколкового ураження обстріляли Миколаїв.

"Пошкоджено понад 10 приватних будинків, є потрапляння на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі знаходилися десятки цивільних автомобілів і автобусів, які отримали суттєві пошкодження, також постраждав склад овочевої бази. Втрат серед місцевого населення немає", - додали в ОК Південь.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів – уродженців Республіки Кабардино-Балкарія.

В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна та рядового Данила Дікова.

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