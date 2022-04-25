Окупанти вдарили ракетами по Україні: під обстріл потрапили 4 області та станції Укрзалізниці

Вранці майже по всій Україні була оголошена повітряна тривога / Фото УНІАН

Вранці в понеділок, 25 квітня, по всій Україні, крім Донецької та Херсонської областей та АР Крим, була оголошена повітряна тривога. У низці областей лунали вибухи та виникли пожежі.

Вибухи на Вінниччині

У Вінницькій області в районі Жмеринки приблизно о 8:20 прогриміли кілька вибухів. За словами місцевих жителів, їх було три. У тій стороні, звідки пролунали вибухи, попри похмуру погоду, було видно, що піднімається дим.

Пізніше у Вінницькій міськраді підтвердили, що на території області прогриміли кілька вибухів.

Влада закликала жителів не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій та залишатися в укриттях.

Як розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, російські окупанти обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури Козятина та Жмеринки. Є загиблі та постраждалі, ведуться рятувальні роботи.

Вибухи на Львівщині

У Львівській області сьогодні вранці виникли пожежі. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у Telegram, що працює протиповітряна оборона.

О 8:59 Козицький повідомив, що у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі, але ситуація контрольована. Він закликав людей залишатися в укриттях.

Пізніше він уточнив, що впродовж доби було два повідомлення про повітряну тривогу (з 9 ранку 24 квітня по 9 ранку 25 квітня).

"У першому випадку була загроза ракетного удару з літаків стратегічної авіації з території Росії з боку Каспійського моря. У другому випадку спрацювало ППО", - йдеться у повідомленні.

Вибух на Рівненщині

У Рівненській області вранці 25 квітня було завдано удару по залізниці. Як повідомив глава ОВА Віталій Коваль, жертв немає. Збиток встановлюється.

За даними ЗМІ, ракети вибухнули в місті Здолбунів неподалік Рівного. Там місцеві жителі повідомляють про зникнення світла та Інтернету.

Вибухи в Одеській області

Жителі Одещини також писали про "прильоти " в області вранці 25 квітня.

Офіційної інформації поки що немає.

Ворог обстріляв станції Укрзалізниці

Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишин написав у Telegram, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.

Щонайменше 16 поїздів йдуть із затримками.

"У зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів. Потяги, що прямують за вказаними ділянками, затримуються. Про час затримки та перелік поїздів повідомлять окремо", - зазначили в УЗ.

Станом на 10:13 стало відомо, що перші два із затриманих пасажирських поїздів поїхали.

Зазначимо, 24 квітня окупанти обстріляли Полтавську область. Дев'ять ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. Одна людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовано. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. У Росії виявилося більше ракет, ніж всі очікували.

Нагадаємо, Збройні Сили України в черговий раз знищили сили російських окупантів під Чорнобаївкою в Херсонській області. Ворог зазнає там поразки вже всімнадцяте. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович увечері 24 квітня.

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