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РФ завдала ракетно-бомбового удару по Житомиру: що відомо про жертви та руйнування

8 березня 2022, 21:50

В результаті удару РФ повністю зруйновано будівлю гуртожитку.

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В результаті обстрілу окупантів РФ зруйновано гуртожиток у Житомирі / Facebook С. Сухомлина

У вівторок ввечері, 8 березня, російські окупаційні війська завдали ракетно-бомбового удару по Житомиру.

В результаті обстрілу зруйновано військовий гуртожиток в районі Корбутівка, розповів мер міста Сергій Сухомлин.

За його даними, в результаті удару будівля повністю зруйнована. За словами мера, в гуртожиток живуть звичайні мирні громадяни, які отримали в ньому квартири 20 років тому.

Мер Житомира розповів, що в результаті удару РФ поранені цивільні.

"Відсутність військових у гуртожитку, поранені цивільні. Пишу, с*ка, російською, немає там ніде воїнів. Вони давно довбають вас під Києвом і Миколаєвом, Черніговом і Сумами", - емоційно пише Сухомлин.

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Він додав, що в Житомирі в результаті удару РФ зруйнований завод Ізоват, який виробляє 70% мінеральної вати в Україні.

На даний момент вже відомо мінімум про одного постраждалого в результаті удару окупантів РФ.

У Житомирській області внаслідок авіаудару по приватних будинках загинули троє дорослих та двоє дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. "О 20:50 у м. Малин Житомирської області на вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, із них 2 дітей (2021 р.н.)", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

/ T.me/dsns_telegram

Нагадаємо, 7 березня близько 20:20 в результаті двох авіаударів сталося потрапляння в нафтобази в Житомирі та СМТ Черняхів.

За даними ДСНС, у Житомирі виникло загоряння резервуара ємністю 10 куб.

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новости Житомира війна Росії та України
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