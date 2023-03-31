"Окупанти змістили акцент на північ": у ЗСУ розповіли про нову тактику РФ після нічної атаки дронами

На півдні російські загарбники продовжують застосовувати керовані авіаційні бомби, тому що не мають можливості бити з артилерії.

У ЗСУ розповіли про нову тактику РФ після нічної атаки дронами/ 93 ОМБр Холодний Яр, Telegram

Російські загарбники у ніч на 31 березня атакували територію України дронами-камікадзе. Але при цьому вони змінили свою тактику – країна-агресорка РФ під час цієї атаки сконцентрувала основну силу удару на півночі нашої держави.

На півдні ворог вночі не був таким активним. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що на півдні російські окупанти продовжують бити керованими авіабомбами, тому що не можуть повноцінно завдавати ударів з артилерії.

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"Ворог змістив акцент на північ. При цьому на півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи повноцінної можливості як раніше бити з артилерії по Правобережжю. Оскільки вони дуже відкинуті", – розповіла Гуменюк.

Проте російські загарбники намагаються маневрувати і шукають способи для атаки, а також додають авіацію, сказала речниця Сил оборони півдня.

Атака окупантів у ніч на 31 березня

У ніч на 31 березня російські загарбники вдарили по Україні дронами-камікадзе і ракетами. Захисники України знищили 9 з 10 ворожих "Шахедів", повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю. Ворог випустив по Харкову шість ракет С-300 з боку російського Бєлгорода. Згідно з попередніми даними, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

Також в ніч з 30 на 31 березня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети С-300 ворог запускав з Токмака. Атаку підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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