Окупанти вдарили по Херсону та Бериславу: є загиблий та постраждалі

Російські окупанти вранці 9 грудня атакували Берислав Херсонської області. Вони скинули вибуховий предмет з дрона і вбили мирного жителя міста. Ще один цивільний отримав поранення.
"Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. В результаті скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна - отримала поранення. Потерпілому надається медична допомога", – розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Крім того, ввечері 8 грудня російська армія атакувала Херсон. Окупанти вдарили по приватному підприємству.
Пошкоджено складські приміщення, автомобіль, знищено продукцію. Також у будівлі вирувала пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники.
Російські загарбники обстріляли і житлові будинки. Постраждала 47-річна жінка. Зараз вона знаходиться в медустанові. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Ракетний удар по Україні 8 грудня 2023
8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.
Під час ранкової ракетної атаки окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий, чотири людини постраждали.
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після паузи в 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці в області гриміли вибухи. Працювали сили ППО. Жодна ворожа мета не досягла міста - їх знищили ще на підльоті до столиці.
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