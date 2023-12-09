Окупанти вдарили по Херсону та Бериславу: є загиблий та постраждалі

Вранці 9 грудня російська армія атакувала Берислав за допомогою дрона, а вчора ввечері обстріляла Херсон.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-udarili-po-hersonu-i-berislavu-est-pogibshiy-i-postradavshie-10523552.html Посилання скопійоване

Увечері 8 грудня російська армія атакувала Херсон / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Херсонської ОВА

Російські окупанти вранці 9 грудня атакували Берислав Херсонської області. Вони скинули вибуховий предмет з дрона і вбили мирного жителя міста. Ще один цивільний отримав поранення.

"Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. В результаті скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна - отримала поранення. Потерпілому надається медична допомога", – розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Крім того, ввечері 8 грудня російська армія атакувала Херсон. Окупанти вдарили по приватному підприємству.

відео дня

Пошкоджено складські приміщення, автомобіль, знищено продукцію. Також у будівлі вирувала пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники.

Російські загарбники обстріляли і житлові будинки. Постраждала 47-річна жінка. Зараз вона знаходиться в медустанові. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Ракетний удар по Україні 8 грудня 2023

8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.

Під час ранкової ракетної атаки окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий, чотири людини постраждали.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після паузи в 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву - вранці в області гриміли вибухи. Працювали сили ППО. Жодна ворожа мета не досягла міста - їх знищили ще на підльоті до столиці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.