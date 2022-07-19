УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти зосередили сили на захопленні двох міст в Україні - ISW

19 липня 2022, 07:01

Кремль не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська. Натомість окупанти зосередяться на атаках на Сіверськ та Бахмут.

військові РФ
Військові РФ спробують захопити Сіверськ і Бахмут / Фото УНІАН

На поточному етапі війни російські окупанти зосередяться на захопленні Сіверська і Бахмута. Кремль не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Цю оцінку ISW підтверджує зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня.

Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності й артилерійських систем.

Війська Мурадова діють на напрямку Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська. При цьому Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.

Експерти Інституту вивчення війни вперше виявили пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь Центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.

У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках більш широкої кампанії на Донбасі.

Кремль, імовірно, спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, незважаючи на більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.

Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк - Авдіївка.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Як повідомляв Главред, 17 липня аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським силам взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху РФ у таких зусиллях.

Раніше генерал армії Микола Маломуж також спрогнозував, як розвиватимуться події на війні до кінця літа й чи можна очікувати перелому. За його словами, всі озвучені Росією плани складно реалізувати, за винятком, можливо, частин Луганської та Донецької областей.

Інші новини:

війна в Україні війна на Донбасі новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:16

Україні дають зброю за стандартами НАТО, у нас є вже паритет з РФ у деяких видах озброєння – Данілов

07:30

ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога на Півдні: знищено 65 окупантівВідео

07:01

Окупанти зосередили сили на захопленні двох міст в Україні - ISWВідео

06:50

Дивовижна користь кукурудзи: кому вона зміцнить здоров’я, а кому шкодить

06:37

РФ вдарила ракетами по Одеській області: є поранені та руйнуванняВідео

Реклама
06:00

Війна в Україні буде довгою, відхід Путіна нічого не змінить - Ілія КусаВідео

05:34

Лайма Вайкуле після чуток про смертельну хворобу станцювала на закритій вечірці

05:00

Як пережити сильну спеку: ТОП-6 простих і дієвих лайфхаківВідео

05:00

Путін "здувається", у Росії немає сил наступати на Донеччині та захопити Харківську область – ЖдановВідео

04:30

"Вантаж 200" з Волгоградської області: ЗСУ ліквідували командира розвідроти росіян

04:04

Кинула виклик старінню: 57-річна Елізабет Херлі викликала фурор в зухвалому бікіні

03:50

Який колір волосся омолоджує після 50 років: 7 порад щодо фарбування, які творять дива

03:37

Надія Мейхер показала пишні форми в напівпрозорому боді

03:20

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

03:12

Україні треба бити по військових базах у Криму: Путін не відповість ядерним ударом - ЖдановВідео

03:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

02:40

Налетять потужні зливи: синоптик дав тривожний прогноз на серпеньВідео

02:14

Олі Цибульській знадобилася термінова медична допомога - співачка опинилася під крапельницею

02:05

Чому Україні в жодному разі не можна йти на перемир'я з РФ: військовий експерт пояснив

01:35

Наступ на Харків: військовий експерт пояснив, чи має РФ шанс захопити містоВідео

Реклама
00:54

"Розчленую, розпотрошу": Анастасія Приходько показала жахливі погрози від російських фанатиків

00:51

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

00:30

Ціни обвалилися нижче 40 грн/літр: нова вартість бензину, дизеля та автогазу на АЗСВідео

00:11

Євген Карась. Звернення до зрадофілів та любителів гризніВідеоблоги

18 липня, понеділок
23:57

Росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком - Зеленський

23:37

17-річна донька Моніки Беллуччі відпочиває в обіймах бойфренда - красунчик показав інтимні знімки

23:23

Шантаж, пропаганда та брехня: Кулеба назвав справжню мету Путіна та попередив про пасткуВідео

22:54

Зеленський анонсував нові масові звільнення в СБУВідео

22:41

Зеленський терміново скликав ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

22:30

"Бігали в паніці": на Запорізькій АЕС поранені росіяни, є загиблі - мерВідео

22:28

Матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покажуть безкоштовно актуально

22:19

Анна Кошмал після новини про госпіталізацію показала ідеальну фігуру в ніжній квітковій сукні

22:17

Вижив у пеклі Сєвєродонецька: у масштабній ДТП загинув військовий разом із родиною - подробиціВідео

22:08

Трупи російських солдат підвозять щодня: на Харківщині окупанти облаштували моргВідео

21:42

Війна переходить на новий етап: російський спецназ намагається знищити HIMARS - ЖдановВідео

21:41

Залужний розповів про успіхи на фронті завдяки системам HIMARSВідео

21:40

Україну розжарить до +40 і вдарить посуха: синоптики попередили про погодні аномаліїВідео

21:16

Олена Мозгова розповіла зворушливу історію про покійного батька Миколу Мозгового

20:52

Росіяни ввечері потужно вдарили по Миколаєву, в області багато поранених

20:46

Масовий бунт в армії РФ: десятки тисяч відмовників не хочуть воювати в УкраїніВідео

Реклама
20:30

Полювання почалося: Віталій Кім платитиме по 100 доларів за "голови" зрадниківВідео

20:26

Україна не може збивати всі ракети РФ: у МВС назвали причинуВідео

20:20

ЗСУ героїчно відбили ворожі штурми Бахмута та Сіверська - Генштаб

20:10

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

19:57

"Це як вірити у Санта Клауса": у ФРН "опустили" Путіна через обіцянки щодо УкраїниВідео

19:43

Армія РФ може обстріляти Україну ракетами найближчим часом: носії високоточної зброї напоготовіВідео

19:36

Скандал у Львові: дівчині відмовили в роботі через відмову перейти на російську мовуВідео

19:35

Удар по Кримському мосту і базах РФ: експерт пояснив законні цілі ЗСУВідео

19:32

Венедіктова порушила мовчання та вперше висловилася щодо указу Зеленського

19:27

Якщо нам доведеться жити роками в "замороженому конфлікті"Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти