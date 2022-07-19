Окупанти зосередили сили на захопленні двох міст в Україні - ISW

Військові РФ спробують захопити Сіверськ і Бахмут / Фото УНІАН

На поточному етапі війни російські окупанти зосередяться на захопленні Сіверська і Бахмута. Кремль не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Цю оцінку ISW підтверджує зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня.

Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності й артилерійських систем.

Війська Мурадова діють на напрямку Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська. При цьому Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.

Експерти Інституту вивчення війни вперше виявили пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь Центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.

У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках більш широкої кампанії на Донбасі.

Кремль, імовірно, спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, незважаючи на більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.

Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк - Авдіївка.

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Як повідомляв Главред, 17 липня аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським силам взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху РФ у таких зусиллях.

Раніше генерал армії Микола Маломуж також спрогнозував, як розвиватимуться події на війні до кінця літа й чи можна очікувати перелому. За його словами, всі озвучені Росією плани складно реалізувати, за винятком, можливо, частин Луганської та Донецької областей.

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