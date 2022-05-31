Самі себе здали: окупанти витоптали на траві образу для українців і отримали "приліт" по позиціях

Окупанти витоптали на траві образу для українців і отримали "приліт" по позиціях/ Telegram

Російські загарбники витоптали на траві у полі слово "х*хли" і одразу поплатилися за це.

Справа у тому, що образливе слово окупанти залишили просто перед своїми позиціями. Після цього вони одразу отримали туди "приліт" від українських військових. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Збройні сили України".

Зазначається, що українські воїни одразу "мінуснули" окупантів, які перебували там.

"Рашисти витоптали в полі біля своїх позицій напис "хохлы", чим видали себе. Наша артилерія – відпрацювала по позиціях орків і їх мінуснула", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янська. За підтримки вогню артилерії та мінометів проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: