Тисяча військових РФ і колони техніки вирушили в бік Запоріжжя – радник мера Маруіполя

Війська Росії до зміни місця дисклокації перебували на кордоні Донецької та Запорізької областей, сказав Петро Андрющенко.
Колона військової техніки Росії і близько тисячі військових, які раніше дислокувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей, перекинуті в бік Запоріжжя. Більшість особового складу - молоді, до 23 років. Частина з них є військовослужбовцями строкової служби. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що вранці 19 липня було зафіксовано пересування техніки РФ і близько тисячі військових у бік Запоріжжя. До цього росіяни перебували на межі Донецької та Запорізької областей в селищах за лініжю Дем'янівка - Стародубівка – Захарівка.
читайте також"У Путіна є дедлайн": експерт пояснив затягування з "референдумами" на Херсонщині та Запоріжжі"Фіксуємо, що російські військові, близько однієї тисячі, які базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах за лінією Дем'янівка - Стародубівка - Захарівка, разом з військовою технікою вранці вирушили колонами в напрямку Запоріжжя", - написав чиновник.
Також Петро Андрющенко підкреслив, що "більшість особового складу військових - молоді, до 23 років, частина строковики".
Ситуація у Запорізькій області
Мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".
14 липня самозваний керівник створеної РФ на території Запорізької області незаконної "військово-цивільної адміністрації" Євген Балицький заявив, що на початку осені окупанти мають намір провести в регіоні, мовляв, "референдум" про нібито "приєднання" Запорожчини до Росії.
Нагадаємо, 16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД-4 і багато бронетранспортерів.
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