Ексрадник глави Офісу президента зазначає, що додаткові системи ППО Україна зможе отримати вже в липні-серпні 2024 року.

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Передача Україні додаткових систем ППО - ексрадник глави ОП назвав терміни / Колаж Главред, фото: US Army

Європарламент відмовився погоджувати бюджет ЄС, доки Європа не надасть Україні системи "Patriot". Однак, таке рішення не прискорить процес передачі даних систем. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

За його словами, Європа не може надати Україні системи "Patriot"

"Тому що Європа не може надати нам системи. Їх може надати нам Німеччина, Велика Британія чи інші країни, які їх мають. Тобто це національні рішення, і якби вони просто могли взяти їх і надати, вони б це точно вже зробили", - вказує він. відео дня

Андрусів пояснює, що кожна країна визначає свою вразливість у той момент, коли вони віддають конкретні батареї ППО. Це через те, що протиракетна оборона - це обладнання, яке не виробляється швидко, і його заміна потребує тривалого часу.

"Кожна країна зважує ці ризики і навряд чи якийсь додатковий тиск вплине на процес, який має фізичні параметри", - робить висновок він.

На його думку Україна зможе отримати нові системи ППО приблизно в липні-серпні.

"Певні системи ППО нам можуть будуть надані в травні, але це навряд чи будуть саме "патріоти".

Андрусів підкреслює, що результативність систем, які можуть бути надані Україні, буде залежати від того, наскільки активно російські сили будуть проводити обстріли нашої території.

"Зараз ситуація, на жаль, складається так, що РФ може робити це дуже успішно і масштабно. І те, скільки вони розіб'ють за цей період, важко навіть спрогнозувати", - резюмує він.

Що відомо про системи "Patriot" / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні систем "Patriot" - посилення ППО України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина оголосила, що поставить Україні третю систему протиповітряної оборони (ППО) ЗРК Patriot, повідомило федеральне міністерство оборони 13 квітня.

Представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш прокоментував можливі терміни передачі Україні нової системи ЗРК Patriot від Німеччини. Він зазначив, що цей процес включає фізичну поставку комплексу до України, доставку пускових установок і пункту управління.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна наразі веде перемовини щодо отримання двох батарей зенітних ракетних комплексів Patriot та одного наземного зенітного ракетного комплексу Samp-T.

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