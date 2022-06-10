"Сакральна дата": окупанти РФ призначили новий термін "захоплення Сєвєродонецька"

Тривають важкі бої за Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Російські окупанти провалили завдання, не виконавши до 10 червня завдання взяти під контроль обласний центр і трасу Лисичанськ — Бахмут.

Як розповів в Telegram глава глави ОВВА Сергій Гайдай, 10 червня, у російських військ закінчився дедлайн, до якого вони повинні були окупувати Сєвєродонецьк.

За його словами, "наступна дата ганьби рашистів" намічена на 22 червня.

"10 червня — одна з "сакральних" дат для росіян, щоб захопити, повністю окупувати Сєвєродонецьк і відзвітувати карлику про те, що вони виконали завдання. Але нічого не вийшло. Інше завдання, яке вони з успіхом провалили, — це контроль траси Лисичанськ — Бахмут. Вони не контролюють трасу. Так, вони її обстрілюють і проїзд по трасі вкрай небезпечний. Але контролю траси з боку росіян немає", - говорить він.

Гайдай додав, що обстановка в області залишається напруженою, окупанти обстрілюють всі населені пункти Горської громади, Лисичанськ, знищують будинки.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

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