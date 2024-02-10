Загарбники вбили беззбройних захисників України під час штурму позицій ЗСУ біля Кліщіївки.

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Окупанти розстріляли полонених українських військових біля Бахмута/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених під час боїв під Кліщіївкою Бахмутського району на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Зазначається, що відео розстрілу було поширене у медіа 9 лютого 2024 року.

Прокуратура уже почала розслідування за фактом розстрілу російськими загарбниками беззбройних захисників України.

відео дня

"Розпочато розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками зс рф під час захоплення наших позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що на відео з ворожого дрону зафіксовано, як, ймовірно, командир одного з підрозділів армії країни-агресорки Росії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон.

"Під час наступу на позиції військові рф розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше повідомлялося про розстріл полонених бійців ЗСУ, який стався у грудні 2023 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. У прокуратурі заявили про початок розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям.

Також пізніше повідомлялося, що "псковські десантники" під підозрою у розстрілі захисників України у Запорізькій області. Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов розповів, що є підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як "Псковська десантна дивізія".

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