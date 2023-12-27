Розстріл полонених бійців ЗСУ: у прокуратурі розповіли про злочин РФ

У прокуратурі заявили про початок розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям.
Як уточнили в Офісі генпрокурора, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення з Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли в полон трьох українських захисників.
Уточнюється, що через годину, в порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. При цьому відео про це зараз з'явилося і поширилося в Інтернеті.
"Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали в ОГП.
Раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично в упор.
Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він курить цигарку і каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.
СБУ офіційно підтвердила ім'я Героя. Їм є Олександр Мацієвський.
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