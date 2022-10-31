На Харківщині від вибуху залишків ракети ворогів загинуло подружжя з 4-річною донькою

На Харківщині від вибуху залишків ракети ворогів загинула сім'я з 4-річною донькою / t.me/police_kh_region

У селі Федорівка (Харківська область) минулої суботи, 29 жовтня, в результаті вибуху залишків ракети російських окупантів загинула подружня пара та їхня 4-річна дитина. Відповідне повідомлення було опубліковано в пресслужбі главку Нацполіціі по регіону.

"В результаті загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина і 4-річна дочка. Попередньо встановлено, що чоловік знайшов у полі неподалік від села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його у двір за місцем проживання, де він здетонував", – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти нанесли масований ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в шести областях. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі. В цілому, по Україні випустили 48 ракет.

Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. З-під завалів витягли жінку. ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки і її сім'ї. Чоловік жінки загинув на місці.

Інші новини: