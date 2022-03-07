Окупанти намагаються захопити Миколаїв: по місту вдарили з реактивних систем

Окупанти намагаються увійти в Миколаїв, місто обстріляли/ Соцмережі

Російські війська знову намагаються увійти в Миколаїв. Вони вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню.

Обстріл почався о 05:00 годині, пишуть "Новини N".

Триває бій у Корабельному районі. У частині міста зникли світло і вода.

Повідомлялося, що у місті було чути велику кількість потужних вибухів. Окупанти влучили також у житловий будинок.

Російські окупанти влучили у житловий будинок/ Соцмережі

Як повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" радник голови МВС Вадим Денисенко, окупанти вночі били по житлових кварталах Миколаєва з РСЗВ "Смерч".

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Раніше вдавалося відбили неодноразові спроби противника увійти в Миколаїв.



Нагадаємо, 5 березня українська армія вибила з Миколаєва загони російських окупантів і захопила ворожу техніку. Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім також повідомив, що в місті, на жаль, окупанти завдали втрат і мирному населенню.

Уже наступного дня, 6 березня, повідомлялося, що російські окупанти атакують танками Миколаїв. Кім заявив, що російські військові наступають з боку пивзаводу і закликав усіх бути обережними.

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