Окупанти намагаються оточити ЗСУ: ситуація біля Макарівки складна - Волошин

Біля Макарівки зараз іде оборонна операція.

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Ситуація біля Макарівки / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Головне із заяви речника Сил оборони:

Біля Макарівки триває активна оборона

ЗСУ намагаються не допустити напівоточення росіянами

Ситуація на цьому напрямку доволі складна

Українські бійці проводять стабілізаційну операцію біля Макарівки Донецької області, щоб не допустити напівоточення росіянами. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, зараз триває активна оборона.

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"Наразі Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом", - наголосив він.

Волошин також додав, що українські військові проводять стабілізаційну операцію, щоб не допустити напівоточення наших бійців й підсумував, що ситуація доволі складна, але не безнадійна.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що ЗСУ опинилися у складній ситуації в селі Макарівка на півдні від Великої Новосілки. Водночас, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що наразі про оточення українських підрозділів в Макарівці говорити зарано. За його словами, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку і здійснюють понад 40 атак на добу.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії.Зокрема, ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти.

Також відомо, що на Куп'янському напрямку українські захисники відбили потужний штурм ворога та знищили бронетанкову групу РФ.

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Що відомо про Макарівку? Макарівка — село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області в Україні. В березні 2022 село окупували ЗС РФ. 11 червня 2023 року ЗСУ деокупували населений пункт, пише Вікіпедія.

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