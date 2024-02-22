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Депортація та страти: гауляйтер Запорізької області розповів про злочини армії РФ

Анна Ярославська
22 лютого 2024, 08:25
Євген Балицький не приховує, що російські окупанти скоюють військові злочини, і відкрито захищає депортацію українців.
Євген Балицький, окупанти
Євген Балицький відкрито розповів про злочини окупантів на Запоріжжі / Колаж : Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" РФ і російського диктатора Володимира Путіна. Балицький натякнув, що російські військові страчують цивільних на окупованих територіях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на інтерв'ю, опубліковане 20 лютого. У ньому Балицький заявив, що російські окупанти "виселили велику кількість сімей", які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або Путіна.

"Балицький заявив, що окупаційна влада "дала [депортованим сім'ям] можливість виїхати", але депортувала деяких силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.

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Так званий губернатор також заявив, що окупаційній владі довелося прийняти "надзвичайно жорсткі рішення, про які він не буде говорити", – йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що російські окупаційні війська проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.

Балицький також виправдовував дії окупантів тим, що примусова депортація українських сімей "була для їхнього ж блага", оскільки окупаційній владі довелося б "розбиратися" з ними ще більш "жорстким" способом у майбутньому, або ж їх убили б інші проросійські громадяни.

Інститут вивчення війни неодноразово повідомляв, що Росія примусово депортує українських громадян, включаючи дітей. Також аналітики ISW зазначають, що РФ намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, зокрема, за допомогою дій, які порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Заяви Балицького про депортацію українських громадян, вказують на те, що російські депортаційні кампанії частково мають на меті русифікувати населення окупованої України за допомогою примусу й страху.

Готовність Балицького відкрито обговорювати і навіть захищати незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в інтерв'ю, що отримало розголос, свідчить про те, наскільки російська влада підтримує і заохочує таку політику, йдеться у звіті.

Військові злочини Росії

Україна зібрала понад шість сотень досьє, в яких фігурують росіяни, передусім офіцери, які підозрюються у військових злочинах під час розв'язаної РФ повномасштабної війни.

Фахівці, що працюють з технологією OSINT, зібрали дані розвідників 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, яка здійснювала військові злочини в Україні. В цілому, представлена інформація про 70 окупантів-розвідників, які перебували в Київській області. Зокрема, у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Також українські прокурори змогли встановити особистість російського окупанта, який разом зі своїм товаришем по службі розстріляв двох мирних жителів Бучі на Київщині під час окупації міста. Військового злочинця звуть Микола Сергійович Соковіков.

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