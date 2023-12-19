Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок: ситуація на Херсонщині важка

В Інституті вивчення війни розповіли про ситуацію на Лівобережжі Херсонщини.

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Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок / колаж : Главред, фото: DeepState, 241 Про будову

Армія Росії зазнає втрат від поганої контрбатарейної боротьби, страждає від неякісного зв'язку і відсутності евакуації, проте незважаючи на це, просувається поблизу Кринок. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни.

За словами аналітиків, окупанти тиснуть на позиції української армії на Лівому березі Дніпра і перекидають на цей напрямок більше техніки.

Українські бійці утримують позиції, але російські війська змогли просунутися в цій локації і незначно продавити оборону поблизу населеного пункту Кринки. В Інституті акцентують увагу на тому, що просування незначне, про це свідчать геолокаційні дані.

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Також на кадрах, опублікованих 18 грудня, аналітики побачили, що окупанти приступили до активного використання бронетехніки, а українському безпілотнику вдалося завдати удару по основному бойовому танку Т-90.

Крім іншого, ворожа армія несе втрати від відсутності якісного зв'язку і можливості евакуації.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські війська не зупиняють наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Однак, 18 грудня окупантам не вдалося просунутися вперед. Поблизу Кліщіївки але близько Андріївки російські сили досягли успіху. Про це йдеться у звіті ISW.

Також, командувач збройними силами Латвії Леонідс Калниньш вважає, що країна-агресор Росія найближчим часом не збирається закінчувати війну проти України або змінювати свої плани щодо окупації. Калниньш зазначив, що заморожувати або закінчувати війну Росії не вигідно.

Крім цього, про те, що країна-агресор Росія не збирається відмовлятися від України, заявив омандир бригади Нацгвардії "Азов"підполковник Денис Прокопенко ("Редис"). Через це ця війна може затягнутися надовго - вона може тривати ще роками. Будь-які "перемир'я" або "домовленості", за словами Прокопенка, не підуть на користь Україні, адже це буде черговий тайм-аутом для ворога з метою накопичити ресурси для подальшого наступу.

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