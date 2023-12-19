УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок: ситуація на Херсонщині важка

Єлизавета Бельмас
19 грудня 2023, 10:35
В Інституті вивчення війни розповіли про ситуацію на Лівобережжі Херсонщини.
Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок
Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок / колаж : Главред, фото: DeepState, 241 Про будову

Армія Росії зазнає втрат від поганої контрбатарейної боротьби, страждає від неякісного зв'язку і відсутності евакуації, проте незважаючи на це, просувається поблизу Кринок. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни.

За словами аналітиків, окупанти тиснуть на позиції української армії на Лівому березі Дніпра і перекидають на цей напрямок більше техніки.

Українські бійці утримують позиції, але російські війська змогли просунутися в цій локації і незначно продавити оборону поблизу населеного пункту Кринки. В Інституті акцентують увагу на тому, що просування незначне, про це свідчать геолокаційні дані.

відео дня

Також на кадрах, опублікованих 18 грудня, аналітики побачили, що окупанти приступили до активного використання бронетехніки, а українському безпілотнику вдалося завдати удару по основному бойовому танку Т-90.

Крім іншого, ворожа армія несе втрати від відсутності якісного зв'язку і можливості евакуації.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські війська не зупиняють наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Однак, 18 грудня окупантам не вдалося просунутися вперед. Поблизу Кліщіївки але близько Андріївки російські сили досягли успіху. Про це йдеться у звіті ISW.

Також, командувач збройними силами Латвії Леонідс Калниньш вважає, що країна-агресор Росія найближчим часом не збирається закінчувати війну проти України або змінювати свої плани щодо окупації. Калниньш зазначив, що заморожувати або закінчувати війну Росії не вигідно.

Крім цього, про те, що країна-агресор Росія не збирається відмовлятися від України, заявив омандир бригади Нацгвардії "Азов"підполковник Денис Прокопенко ("Редис"). Через це ця війна може затягнутися надовго - вона може тривати ще роками. Будь-які "перемир'я" або "домовленості", за словами Прокопенка, не підуть на користь Україні, адже це буде черговий тайм-аутом для ворога з метою накопичити ресурси для подальшого наступу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

10:37 Україна
"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

09:25 Україна
У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

09:15 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:26

Про масштаби" домашнього завдання " з євроінтеграції

13:05

"Не очікував від нього": російський режисер розповів, чим його вразив Зеленський

13:02

Деякі українці можуть отримати 4500 грн: кому виплатять допомогу

12:44

Катастрофа для Києва: чи закриють міст Метро та чи працюватиме "червона гілка"

12:42

"То є, то немає": TAYANNA зізналась, чи спілкується її син з ексчоловіком-росіянином

Участь військових Великої Британії у війні в Україні неможлива, це призведе до Третьої світової - АндрусівУчасть військових Великої Британії у війні в Україні неможлива, це призведе до Третьої світової - Андрусів
12:41

Євробачення-2024: нові подробиці Нацвідбору

12:26

Яка група крові є найкращою: лікар дав остаточну відповідь

12:21

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня 2023: Тигру - запальність, Півню - ревнощі

12:19

Потрібно за 5 секунд здогадатися, що не так на картинці: загадка для найкмітливіших

Реклама
11:52

Женуть велику кількість техніки: окупанти по-новому атакують Авдіївку

11:45

"Візьмемо мотивацією": Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину

11:35

Бокали блищатимуть як нові: експерт розповів, як позбутись помутніння посуду

11:28

"Путін готовий запускати ракети по країнах НАТО": Андрусів оцінив загрозу

11:11

Експерт відповів, чи відправить Британія свої війська в Україну

10:59

Що приготувати на Новий рік гаряче: вишуканий, але дуже простий рецепт яловичих рулетиків

10:55

Призведе до проблем із серцем: дієтолог назвав, скільки яєць можна їсти в день

10:55

Згурець розповів, чому плацдарм на Херсонщині є дуже перспективним для ЗСУ

10:54

Тільки не в смітник: що можна зробити з шкірки мандарина

10:37

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

10:35

Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок: ситуація на Херсонщині важка

Реклама
10:13

Щоб не було проблем зі здоров'ям та грошима: в які дні можна мити голову

09:58

Церковне свято і День ангела 20 грудня: кого потрібно привітати в цей день

09:56

"Це нонсенс": хто міг влаштувати "прослушку" Залужного - Світан

09:25

"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

09:15

У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

09:01

Російський завод не впорався з виробництвом ракет: партизани отримали секретні документи

08:47

Гороскоп на завтра 20 грудня 2023: Козерогам час звернутися до лікаря, Риби отримають шанс

08:31

"Байден готовий до компромісів": у Білому домі зробили важливу заяву про допомогу Україні

08:17

РФ не збирається закінчувати війну в Україні: командувач ЗС Латвії назвав причину

08:15

Росіяни мають незначні успіхи біля Кліщіївки та Андріївки: в ISW розкрили деталі

08:10

Хто саме здійснив роззброєння України?Погляд

07:19

Сьогодні Зеленський дасть велику пресконференцію: що про неї відомо

06:49

Вночі РФ атакувала Україну "Шахедами": під ударом був Старокостянтинів

06:10

Що буде, якщо Україна залишиться без допомоги Заходу?Погляд

05:30

В Україні нарощуватимуть виробництво FPV-дронів: компенсуватиме 155-мм снаряди

05:00

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 7 секунд знайти цуценя

04:20

Чи можна прасувати мокрий одяг: 4 правила, як не зіпсувати свої речі

03:50

З'являться зайві кілограми і не тільки: скільки можна їсти насіння, щоб не нашкодити

03:25

Макарони більше не розварюватимуться: чоловік показав простий лайфхак з льодом

02:45

Чому не можна заправляти бензин в пластикову каністру: про хитру фішку знають одиниці

Реклама
02:02

І лапки в домі не буде: чого бояться таргани найбільше

01:33

Психологічний тест: хто ви - трудоголік або перфекціоніст

18 грудня, понеділок
22:57

Буря посилюється: в Україні затягується геомагнітний шторм

22:39

У Раді заговорили про мобілізацію жінок

22:03

Атакували 17 дронів: ЗСУ повністю знищили кілька російських Су-34 на аеродромі

22:00

Чекають "значні зрушення": президент Чехії зробив тривожний прогноз щодо війни

21:44

Нові атаки Росії і максимальна мобілізація: прогноз експерта на 2024 рікВідео

21:29

"Варіантів перемоги немає": комбат заявив, що Україна може програти війну

21:08

Загострення у Авдіївки і "вибори" Путіна: в ГУР назвали мету Кремля

21:05

Китайський гороскоп на сьогодні 19 грудня 2023: Змії - розголошення секрету, Коню - несподівані відкриття

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти