'Це нонсенс': хто міг влаштувати 'прослушку' Залужного - Світан

Інцидент з прослуховуванням головнокомандувача ЗСУ вказує на слабкі моменти в роботі внутрішніх спецслужб.

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Світан розповів, хто зацікавлений в "прослуховуванні" головнокомандувача ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Малоймовірно, що стався витік інформації під час можливої спроби прослухати головнокомандувача ЗСУ. За словами Світана, до прослуховування Залужного можуть бути причетні "свої" особи, або агенти впливу зсередини. Таку думку висловив полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Світан вважає, що інцидент може бути результатом внутрішніх дій агентів, які мають вплив у внутрішніх службах. За його словами, обставини, за яких було знайдено пристрої для прослуховування, свідчать про можливість політичних розбірок в межах країни.

"Думаю, це справа рук когось із наших внутрішніх агентів впливу. Про це, зокрема, свідчить те, де і як було знайдено ці пристрої. Це більше схоже на політичні розбірки, ніж вплив ворога. Думаю, тут скоріше умовна "безугла" могла поставити мікрофон, ніж росіяни. А ворог міг скористатися вторинною інформацією, але не первинною", - сказав військовий експерт. відео дня

За словами Світана, виявлення пристроїв для прослуховування вказує на слабкості в роботі внутрішніх спецслужб. Він вважає, що цей інцидент відображає скоріше недоліки у внутрішніх структурах, аніж втручання ворога.

"Тому й знаходять різні пристрої, що підслуховують, мікрофони тощо – тому що непрофільні служби займаються невластивою для них діяльністю всередині структур, до яких вони не повинні підходити. Тому є сенс розмежування систем безпеки. Чому вони перетнулися? Тому що своя розвідка не у структурі Генштабу, а в структурі МО. Це нонсенс", - додав він.

"Прослушка" в офісі Залужного

Нагадаємо, 17 грудня у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку". Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що ускладнює їх ідентифікацію та встановлення причетних.

Пізніше Генерал Валерій Залужний підтвердив виявлення прослушки в одному зі своїх робочих кабінетів, який він повинен був використовувати 18 грудня. Він зауважив, що цей кабінет не є постійним місцем його роботи.

Як повідомляв Главред, виявлення "прослушки" в робочому кабінеті Залужного може свідчити про проникнення російських шпигунів у Генштаб, вважає генерал-лейтенант служби зовнішньої розвідки Василь Богдан. За його словами, ворог прагне отримати дані про планування військових операцій та інші аспекти військового керівництва.

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