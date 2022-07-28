Окупанти прив'язують коптери до вудок, боячись 'глушилок' ЗСУ

У " ДНР " прив'язують коптери, щоб не втратити / фото скрін відео

У той час, як ЗСУ отримують суперсучасні Байрактари та інші потужні дрони, в "ДНР" навіть китайські коптери вважаються дорогими. Тому окупанти прив'язують їх до спінінгів, боячись "глушилок" українських захисників.

"Це свого роду ноу-хау. Противник створює перешкоди в частотах управління квадрокоптером. Ми в результаті втрачаємо "пташки". Дорого і нераціонально. Вудилище досить ефективно цьому протистоїть. Як тобі таке, Ілон Маск?",- написав у своєму Telegram російський пропагандист Володимир Солевйов.

За словами кореспондента, який знімав бойовиків, китайські коптери - рідкість в армії "ДНР".

Нагадаємо, раніше на війні в Україні був ліквідовано чергового солдата путінської армії Дмитра Тупіцина. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресора РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

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Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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