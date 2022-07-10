У "ДНР" двох полонених "азовців" засудили до смертної кари

Українських полонених хочуть стратити в "ДНР"

В терористичної "ДНР" бойовики винесли смертний вирок двом полоненим українським захисникам - Костянтину "Фоксу" Нікітенку і Миколі "Фросту".

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, "суд" самопроголошеної "ДНР" засудив до смертної кари бійців батальйону Азов.

Пропагандисти розганяють фейк про те, що Нікітенко нібито їздив по Маріуполю і "пострілював по людях для сміху".

Разом з тим Фросту пропагандисти приписують "вбивство полонених морпіхів".

Разом з тим за даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії в невідомому напрямку.

читайте такожБойовики "ДНР" скасували заборону на смертну кару: іноземці, які воювали за Україну, під загрозою

Раніше повідомлялося про те, що бойовики з угруповання "ДНР" скасували мораторій на смертну кару.

Нагадаємо, у терористичного угруповання "ДНР" 9 червня так званий "Верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.

При цьому трьох воювали на боці України іноземців засудили до вищої міри покарання.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Йдеться про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.

Міністр закордонних справ Британії Елізабет трас швидко відреагувала на "вирок" фейкового "суду" "ДНР"

"Я категорично засуджую вирок Ейдену асліну і Шону Піннеру, яких утримують Російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими", - написала керівник британської дипломатії.

Інші новини: