Окупанти потрапили в засідку на Харківщині: ЗСУ 'покришили' росіян разом з бронетехнікою

Знищена техніка РФ / Скріншот

В Харківської області в ході наступу Збройних сил України була знищена група російських окупантів разом з бронетехнікою.

Під час наступу українських сил в Харківській області знищені 10 загарбників і БТР-82А, розповів в Telegram військовий журналіст Юрій Бутусов.

При цьому він опублікував відео знищення супротивників. На кадрах зафіксовані ліквідовані окупанти і згорілий БТР ворога.

За словами Бутусова, це сталося 28 вересня.

"10 росіян і БТР-82А знищені в засідці ЗСУ в Харківській області в ході українського наступу", - додав він.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що українські військові змогли хитрістю взяти в полон відразу 17 окупантів. Вони навіть не зробили жодного пострілу.

Поблизу Білогорівки українські захисники зайшли в тил ворога і тихо зайняли одну з позицій окупантів.

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