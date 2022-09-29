Окупанти потрапили в засідку на Харківщині: ЗСУ 'покришили' росіян разом з бронетехнікою

Опубліковано відео знищення противника. На кадрах зафіксовані ліквідовані окупанти і згорілий БТР ворога.
В Харківської області в ході наступу Збройних сил України була знищена група російських окупантів разом з бронетехнікою.
Під час наступу українських сил в Харківській області знищені 10 загарбників і БТР-82А, розповів в Telegram військовий журналіст Юрій Бутусов.
При цьому він опублікував відео знищення супротивників. На кадрах зафіксовані ліквідовані окупанти і згорілий БТР ворога.
За словами Бутусова, це сталося 28 вересня.
"10 росіян і БТР-82А знищені в засідці ЗСУ в Харківській області в ході українського наступу", - додав він.
Раніше повідомлялося про те, що українські військові змогли хитрістю взяти в полон відразу 17 окупантів. Вони навіть не зробили жодного пострілу.
Поблизу Білогорівки українські захисники зайшли в тил ворога і тихо зайняли одну з позицій окупантів.
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