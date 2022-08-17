"Окупанти загинуть, як роса на сонці": Зеленський розповів, де йдуть найважчі бої

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найважчі бойові дії тривають на Авдіївському, Бахмутському напрямках та в Харківській області.

Як заявив Зеленський, в Запорізькій області і на півдні окупанти намагаються поліпшити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

"Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки - там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто захищає позиції і допомагає нашим воїнам", - сказав президент.

Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів, сказав президент.

"У Запорізькій області, в деяких районах півдня країни окупанти намагаються поліпшити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів, і настане день, коли ворог загине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти загинуть, як роса на сонці, і наша оборона є і буде цим сонцем", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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