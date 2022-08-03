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Армія РФ може атакувати Авдіївку з території окупованої Донеччини - ISW

3 серпня 2022, 09:32

Росіяни також спробують захопити трасу, що сполучає Піски і Авдіївку. При цьому спроби штурмувати Авдіївку раніше не давали істотного прогресу.

Авдіївка
Спроби штурмувати Авдіївку раніше не давали суттєвого прогресу для Росії / Фото detector.media

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що російська окупаційна армія ймовірно вирішила атакувати Авдіївку в лоб з території окупованої Донецької області.

Загарбники не чекатимуть, поки українські сили відійдуть зі своїх підготовлених оборонних позицій в результаті російських операцій захоплення на північний схід від населеного пункту, йдеться у свіжому звіті ISW.

Фахівці підкреслюють, що під повідомленням Генштабу про частковий успіх окупантів у цьому районі, ймовірно, мають на увазі витіснення ЗСУ з району Бутовської шахти на південний захід від Авдіївки.

"Українські сили утримують позиції навколо вентиляційного ствола шахти Бутівка з 2015-го та описують це розташування як найближчу українську позицію в Донецьку та ключовий форпост для оборони Авдіївки", - йдеться у звіті ISW.

Карта боїв у Донецькій області
Карта боїв на Донеччині / Фото understandingwar.org

Найближчим часом росіяни також спробують захопити трасу, що сполучає Піски та Авдіївку, вважають аналітики. Зазначається, що спроби штурмувати Авдіївку раніше не давали істотного прогресу для Росії.

Як повідомляв Главред, 31 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти обстріляли українські території поблизу Авдіївки з усієї зброї, яку вони мали. Армія РФ навіть задіяла авіацію. Українські захисники завдають ворогу удару у відповідь, однак окупантам вдалося просунутися вперед.

Тим часом минулої ночі ЗСУ завдали удару по тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. За попередньою інформацією, ворожі позиції вразили за допомогою HIMARS. Загорілася місцева нафтобаза.

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