Окупанти пакують награбоване та тікають з міст, які були в окупації з 2014 року - Гайдай

Окупанти тікають з окупованих територій, намагаються вивезти награбоване / Колаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Російські окупанти так бояться українського контрнаступу, що намагаються швидко спакувати все награбоване та втекти з окупованих територій. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Він додав, що втекти намагаються не лише російські військові, а й вся місцева "влада" разом з колаборантами.

"У нас є інформація, що з окупованих територій виїжджають і комендатура, і прокуратура, і окупанти, і гауляйтери, і складають награбовані речі, пакують свої сім'ї в автомобілі і їдуть", - сказав Гайдай.

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Він додав, що окупанти тікають навіть з тих населених пунктів, які перебували в окупації ще з 2014 року.

"Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо, як Збройні Сили України зможуть перетнути річку і почнеться повномасштабна деокупація населених пунктів Луганщини", - додав Гайдай.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що глава терористів "ДНР" Денис Пушилін втік з Донбасу. Можна припустити, що він перебуває на території Росії.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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